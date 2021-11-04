【氣候變化】樂施會指劏房氣溫高似蒸籠　倡關愛基金撥款改善基層住屋

▲ 霞姐家中雜物多得遮蔽冷氣出風口，即使開冷氣也不會涼快。

樂施會今年9月進行調查，了解低收入劏房住戶在極端天氣下生活的情況和影響。調查發現，近6成受訪者認為室內比室外更熱，最熱劏房溫度更高達攝氏35.1度，近7成受訪者亦表示日常生活會受到影響，更有2名受訪者曾出現中暑病徵，情況不容忽視。樂施會建議，政府可從現有關愛基金增加隔熱板等援助項目，改善劏房環境。

樂施會研究團隊在今年9月，約見200位居住於油尖旺、深水埗、觀塘、東區、荃灣、元朗以及大埔區的低收入劏房住戶，並以問卷方式收集他們在極端天氣下生活的情況和影響，以及對相關政策措施的意見。再在9至10月，約見15位同屬上述情況之低收入劏房住戶進行深入訪談。

調查結果顯示，有57.5%受訪者認為劏房室內的氣溫比室外更熱。而研究團隊造訪當區量度溫度時，亦發現上述情況，近半（45.5%）劏房室內比街頭更熱，最大溫差高達5.8度。造訪當區（室外）的最高溫度為攝氏34.9度，而造訪劏房（室內） 的最高氣溫更高達攝氏35.1度，反映戶內比室外更熱。

在酷熱的天氣下，近7成（68.5%）的受訪者表示會影響日常生活； 當中43.8%表示身體情況轉差，35.8%表示不能集中做功課、溫書或工作，31.4%表示精神壓力上升，更有22.6%表示令蚊蟲鼠患問題加劇，影響生活 。調查亦發現，有2名受訪者曾出現中暑的病徵，當中1人更出現中暑性抽筋。

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劏房住戶王女士表示，她們一家三口住在葵涌一間小於100呎的劏房。她指出，因單位抽氣扇故障，夏天非常焗促。而為節省電費，王女士甚少開冷氣。酷熱天氣下，她與小兒子一同睡在下格床，睡覺時只能靠一把風扇乘涼。

今年74歲、任職洗碗工替更的霞姐則表示，她與丈夫同住。由於丈夫會撿舊物回家，而且不願意丟棄雜物，霞姐家中雜物多得遮蔽冷氣出風口，即使開冷氣也不會涼快。霞姐表示，只能靠家中多把風扇度日，最熱時甚至會住在朋友家中避暑。霞姐又稱，炎熱天氣下，她甚少會留在家中，一般會去附近有冷氣的地方抖涼，或多洗澡，讓自己保持衛生和涼快。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅表示，氣候變化帶來的極端天氣現象，影響每一個人，更令貧窮人士的生活更加艱難。她形容，基層市民除了戶外工作時「要捱」，回到窩居的劏房更猶如「蒸籠」，甚至比室外更熱。惟政府現時的氣候變化措施較著重「減排」，而協助社會上較脆弱一群「適應」 氣候變化亦相當逼切。

樂施會表示，機構曾就今次報告與4位專家訪談。社會創新設計師陳嘉興提出，可在劏房增設類似地台設計的儲物空間，並且善用隔熱板降低室内空間溫度。樂施會建議，政府可從現有關愛基金「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，增加上述項目讓租戶申請，並且延長計劃期限。同時，為申請此計劃的劏房戶提供能源標籤指引，並且擴大津貼額上限，讓劏房租戶可購置節能家電，從而節省電費。



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記者：黃穎津