「嫦娥之父」首度以3D全息投影技術「到訪」香港耀中校園　突破空間界限傳授太空知識 深入淺出為同學答疑解惑

為配合國家及香港推動科技發展，同時展現「與科技結盟」校訓，香港耀中國際學校於11月3日與香港科技創新教育聯盟舉行「紅色火星的藍色星球夢」講座。是次活動由中國「嫦娥之父」、中國科學院歐陽自遠院士主講，他首次以3D全息投影技術「到訪」香港耀中校園，與一眾耀中學子展開逼真的趣味互動，傳授新奇豐富的太空知識，令一眾年輕人受益匪淺之餘，亦深刻體會到先進科技帶來的方便與震撼。

繼9月兩位耀中學生參與神舟十二號太空人在天宮展開「天地對話」的活動後，耀中致力推動學生了解先進科技，並首次透過高端科技展現出一場矚目盛典——全息投影實時對話。

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以3D全息投影技術突破界限 「到訪」耀中香港校園



歐陽院士是中國隕石學與天體化學領域的開創者，是中國探月工程的首任首席科學家，現為月球探測領導小組高級顧問。透過科技，身在北京的歐陽院士轉化為生動靈活的3D影像，突破空間和距離限制，打破疫情下影響學術交流的藩籬。隨著深空探測技術的飛速進步，人類對太空的好奇與日俱增。講座中，歐陽院士利用各種圖像、生動例子、科學證據及個人著作讀物等，向耀中現場及線上的學生輕鬆互動，深入淺出地闡述古往今來人類對火星的認知與探索。

歐陽院士分享道，人類探尋火星生命的過程跌宕起伏，主要圍繞著火星上是否存在生命、對火星本身的科學問題，以及火星是否可以成為人類「第二家園」等問題作出探討。

天問一號於今年5月搭載祝融號升空，展開火星探索之旅，標誌著中國航天事業的長足發展。歐陽院士向學生分享中國探索火星計劃的進展，以及天問一號如何透過天上地上聯合探測的方式去研究火星。他表示中國有能力飛得更遠，並認為中國的火星和太陽系探測任務任重道遠。

歐陽院士表達出火星可能曾經有過生命的觀點。他認為火星是最像地球的天體行星，但目前不具備在火星表面生存的條件，這些精闢見解讓耀中學生眼界大開。講座之上，歐陽院士提出「再建一個地球」的構想，與學生探討改造火星的主要科學技術問題。他認為人類通過努力，未來有機會實現科學家的暢想，讓火星再現青山綠水，與地球成為「姊妹共同體」。他激勵耀中的學生投身科學，表示未來的希望寄託在一眾同學身上。

深入淺出 為耀中同學答疑解惑



問答環節中，眾多同學踴躍發問，展現出濃厚的求知慾。有學生提出如果火星上存在生命，對人類移民火星會帶來什麼影響，另一位女同學則問及改造火星對地球的影響，歐陽院士一一為他們答疑解惑。院士堅定地表示火星距離地球太遙遠，兩者相對獨立，移民火星、改造火星不會對人類及地球造成影響。

最後學生主持溫一然同學向院士請教，未來天問二號降落火星所經歷的「恐怖7分鐘」要克服什麼困難，還有與嫦娥5號在技術上有什麼不同之處。歐陽院士大讚其問題非常專業，更作出深入詳盡的解答。

耀中一向致力培育有抱負的學生成為未來科學家，藉著不同階段的科學課程，為學生打下扎實的科學根基。對於這次精彩的活動，溫同學在活動後表示，對在講座中獲得新奇及第一手的消息感到激動，並稱讚歐陽院士的講述非常有故事性。她表示沒有想過人類有機會可以到火星居住。溫同學表示，學校IB課程有「天體物理學」供學生選擇，能有效學習到航天科技及知識。

另一位學生主持汪善娜同學對歐陽院士的演講利用全息投影技術進行，覺得十分新奇有趣，是非常深刻的經歷。勇於嘗試新事物的她坦言，如果有機會，希望有朝一日可以移民火星。汪同學在耀中度過多年的學習時光，她表示4年級時有匯報介紹太空科技，讚賞耀中課程能讓她學到新事物。

體現「與科技結盟」校訓 耀中致力培養學生無限可能



耀中學生在初中階段，教師會首先基於專題研習的方法，向學生教授生物學、化學和物理學的基礎知識。到了高年級，學生們則有機會更加深入這些科目。而IGCSE和IBDP的「天體物理學」課程，讓學生能夠探索太陽系的奧秘，包括恒星的生命週期、黑洞、星雲和宇宙的進化模型，為他們日後大學選科以至選擇職業時，預先鋪設一條康莊大道。

香港耀中中學部華籍校長施燕紅女士表示：「學校一直致力培養學生對科技的興趣，之前參與天地連線活動的兩位同學回校後作出分享，令同學們希望學習更多知識，不少同學都表現出將來成為航天員的憧憬。」加上有校友向學校贈送航天種子，她表示學校計劃在天台花園培育這些種子，了解它們的和地球的種子的分別，同學們對此甚為興奮雀躍。施校長強調學校致力培養學生在未來的無限可能，讓他們對未來方向更加清晰，未來的路能走得更遠。



助理副校長 Robert Kitley 表示：「學校盡可能啟發學生對科技的興趣，為他們打下基礎知識，希望未來能更多舉辦同類活動，加強同學對科學的興趣，讓他們繼續往科技或航天的道路發展。」



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