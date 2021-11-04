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【不小心駕駛】藝人楊明不小心駕駛罪名成立　判監18日停牌兩年

社會 16:50 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

藝人楊明涉去年8月駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事鏟上行人路，更涉拒絕提供血液樣本作酒精測試被控三罪；早前他已承認不小心駕駛等兩罪，另拒絕提供血液樣本罪則不成立。

案件今日(4日)下午於東區裁判法院進行判刑，楊明不小心駕駛罪名成立，裁判官考慮完辯方律師的陳詞以及求情後，判18天監禁、停牌2年及3000元罰款。楊明女友莊思明聞訊後哭成淚人。楊明決定保釋上訴，暫毋需入獄。

原名林明樂的楊明去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。他被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足三項罪名。

楊明今年3月承認不小心駕駛等兩罪，而拒絕提供血液樣本罪則不成立，原須還押候判，楊明及後申請推翻認罪答辯，獲裁判官批准。案件於上月覆核聆訊，律政司就裁判官決定覆核被駁回，楊明再次承認兩項控罪，並維持原判。

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責任編輯：陳正怡

罪案 交通 東區 楊明 停牌

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