【內地升學】參與文憑試收生計劃內地高校增至129所　明年3月可報名

▲ 教育局表示，參與文憑試收生計劃的內地高等院校將增加至129所。（資料圖片）

教育局表示，參與文憑試收生計劃的內地高等院校將增加至129所，分布內地21個省或直轄市，以及1個自治區，並接受2022年香港中學文憑考試（文憑試）考生報名。有意報名的學生，可於明年3月1日至31日期間，登入指定網站報名。

教育局發言人指，參與文憑試收生計劃的內地高等院校依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學額外應考內地聯招試，減輕他們的壓力。

發言人續稱，一如既往，文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面維持不變，即在文憑試中4個核心科目（即中國語文科、英國語文科、數學科及通識教育科）的分數總和須為10分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

有意參加2022／23學年文憑試收生計劃的學生，可於明年3月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於4月30日前繳交報名費（港幣460元），各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料安排面試。院校將於明年7月底公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

此外，為讓學生、教師和家長更了解文憑試收生計劃的具體安排及提供院校資訊，教育局與國家教育部將於今年12月4至10日合辦「2022／23學年內地高等教育展（網上博覽）」，詳情稍後公布。

而於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃2022／23學年的申請詳情，將於明年年中公布。

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記者：黃穎津