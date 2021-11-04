【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症

▲ 高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形，骨科醫生教6大貼士舒緩痛症。

很多女士愛穿高跟鞋，讓雙腳看起來更修長，不過美麗背後，其實要付出健康代價，除了腳痛，更可能引致其他足部問題。TOPick請來骨科專科醫生袁智斌拆解長期穿高跟鞋可引致的問題及舒緩方法。

袁智斌指出，人站立及走路時，靠腳的3個點支撐，分別是腳跟、前足第1及第5個腳趾骨，當穿上高跟鞋時，腳跟升高了，重心會轉移到前足，所以鞋跟愈高，前足所受的壓力就愈大，容易導致變形。

一般來說高過8厘米（約3吋）就算是偏高，如果高過10厘米（約4吋）就叫非常高。

他又指，一般高跟鞋的鞋頭較窄、較尖，會令腳趾擠壓在一起，久而久之，會引致拇趾外翻，腳趾會彎曲、變形，拇趾骨腫痛。

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另外，不少高跟鞋的鞋跟較幼身，即俗稱「斗零踭」，這會影響走路時的穩定性，容易左搖右擺，導致跌倒、拗柴，傷到足部的韌帶和肌腱，若出現重覆性拗柴，便會傷到腳腕，甚至裏面其他組織。

如果長期穿鞋不適當，走路不穩定，或者關節不穩定，都會影響到膝蓋、盤骨，甚至腰骨的問題。

袁智斌提到，他曾接收過一名20多歲的年輕患者，本身常穿高跟鞋，有一次嚴重拗柴受傷後，她自行敷藥、看跌打，惟過了數月仍覺疼痛，做運動時又容易拗柴，於是前來求醫。經檢查後，發現她有韌帶撕裂的情況，更因重覆性拗柴，導致軟骨受傷，最終要接受手術。

那麼是否穿平底鞋、鞋跟愈矮就愈好呢？袁智斌指，若鞋跟太矮，反而會令後跟或筋膜承受的壓力提高，有機會引發足底筋膜炎，腳跟位置踩落地時，會出現劇痛。

減低腳部傷害貼士

袁智斌表示，要減少對腳部的傷害，最好當然是避免穿高跟鞋，不過若然一定要穿，也可以透過以下貼士將負擔減至最低。

鞋跟不宜過高，應盡量選擇8厘米以下，但約有1至2厘米高

盡量避免穿「斗零踭」，宜選粗跟高跟鞋，承托力及穩定性相對較好

避免選尖頭高跟鞋，鞋頭位置要闊少少，拇趾和尾趾不會碰到邊緣，以免擠壓到腳趾

避免長時間穿高跟鞋，如因工作需要穿高跟鞋，可於鞋跟或足弓位置加鞋墊，非工作時間可以換一雙舒適的鞋

穿高跟鞋後，可簡單熱敷、泡暖水，但注意不要泡熱水，因熱水會傷到皮膚

平時可以做一些伸展運動，例如放一條毛巾在地上，嘗試用腳抓起毛巾，這有助訓練腳的小肌肉群，減低穿高跟鞋受傷的機會

不過他提醒，假如自行按摩、進行伸展運動後一至兩星期仍未見好轉，甚至發現痛症惡化，就應盡快找專科醫生處理。

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記者：沈佩珊