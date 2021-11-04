【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰

▲ 台灣一名人夫上色情網，驚見女角是老婆大感崩潰。

近日台灣一名人夫上色情網站時，發現女主角熟口熟面，細看之下，看到胸前及大腿內側的痣，認定是老婆！人夫細數下更發現老婆擔任女角的AV影片多達12部，他崩潰絕望，恨不得立即質問老婆。網民意見不一，大多勸事主冷靜一下，不要太介懷過去，跟太太多溝通。

上色情網驚見主角似老婆

該名台灣男網民於周日（10月31日）投稿至網絡群組「匿名公社」，帖文標題為「某出在某網站的本土區影片看到我老婆」。他直言這事真的難以啓齒，但忍著不說出來會發癲，他當下感受是「心空了，人累了」。

事主跟老婆是在一次朋友聚會上認識，對她一見鍾情，女方也有好感，他們就拍拖，戀愛初期很甜蜜。事主覺得她就是命中註定的那個女人，拍拖不到一年就跟她求婚，翌年更有了孩子，樓主認為自己很幸運。

可是他近日感到很絕望，發現老婆不為人知的秘密。樓主出差工作住在酒店，晚上在房內與妻兒電話視訊之後，想說放鬆一下就開始瀏覽色情網站。

看著看著，突然就看到一個女的跟我老婆的樣子很像，我好奇的點了進去，臉幾乎一模一樣，只是感覺比較年輕，說雙胞胎也不為過。

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憑胸前大腿痣確認是老婆

人夫一開始當然不相信網站上的女人是老婆本人，只是認為碰巧人有相似世上另一個我，可是，他看著就認定AV女角正正是自己的老婆。

直到我看到，她胸前和大腿內側的痣跟我老婆的在同一個位置，我就知道我沒法再騙自己，這個女人就是我老婆……

人夫震驚之時，仔細看該色情網站，數到老婆任AV女角的影片逾10套，形容當時絕望到想跳樓輕生。

看到自己老婆12部視頻，是的，我數了好幾遍……現在我恨不得提早結束出差，馬上衝回家，想要她給我一個解釋。

網民︰就當娶個AV女優

不少網民「食花生」留言表示有影片才有真相，另有些網民給予中肯的意見，表示可能老婆婚前拍攝，甚至是受害者，要好好跟她溝通，其他留言︰「就當娶個AV女優吧」、「有不少人想要娶波多野結衣也娶不到」等。

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責任編輯︰王明芳