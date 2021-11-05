【卡地亞展覽】Cartier經典美洲豹印記享譽一世紀　K11 MUSEA展覽體驗野性魅力【內附連結】

鳴放禮炮是國與國家之間一種迎送禮儀，按官階不同，鳴放次數亦有多寡。送禮也一樣，對方在心中地位之高低，閣下出手也有所鬆緊。要說到既保值又夠體面者，Cartier（卡地亞）是佼佼者之一。今年從芸芸經典元素中，挑選了最具代表性的「豹」作巡禮，是鼓勵你放心把心窩交予大膽無畏的牠去把玩……

▲ Panthere de Cartier系列戒指︰經典鏤空豹首形戒指。以18K黃金，縞瑪瑙和沙弗萊石榴石鑲嵌。（$173,000）（圖片：品牌提供）

在過去一個世紀以來，美洲豹是卡地亞鍾愛的經典元素，其中伸延出的Panthere de Cartier 系列是高級珠寶界中的享負盛名的系列，並以不同形式來演繹「在茂盛森林的野性魅力」，包括腕錶、收藏品、手袋、眼鏡及香水等作品。為隆重其事，品牌舉行一個名為「Into The Wild」的大型體驗。

不同裝置感受豹的可塑性

是次探索之旅是在多個互相連接的房間內進行，透過數碼、實體、感官和觸覺藝術，介紹經典珠寶的演變、作品背後的創意理念和精湛工藝、對美洲豹深深着迷的名人，以及多個系列的重要作品，參觀者如親臨其境的劇場，從中感受美洲豹無遠弗屆的魅力。

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其中值得欣賞是，仿如走進卡地亞首位女性藝術總監Jeanne Toussaint的辦公室，一窺她如何掀起雕塑珠寶藝術的革命。此外教人感動的是披露其創新的「毛皮鑲嵌法」時，利用多聲道的特性呈現幕後功臣的訪問片段，由零開始到價值連城的高級珠寶製作過程，每項細節巨細無遺，從中只為突顯對人手工藝大師的尊重。

探索之旅完成，大可在充滿「巴洛克」華麗風格的休息室稍作歇息，既可自拍也可玩玩貼紙相機，即影即發布社交媒體「呃呃讚」，就連這點充滿Cartier尊貴體貼照顧周全，便明白為何「豹」成為品牌最佳送禮系列之一。

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《Into The Wild》探索之旅

日期︰即日起至 11 月 14 日

時間︰11︰30am-6︰00pm（須預早網上登記）

地址︰K11 MUSEA 藝術與文化中心

記者：黃鑑江