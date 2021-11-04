【海洋公園】水上樂園即日起連續三個周四推門票優惠　成人208元及小童146元

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即日起，海洋公園水上樂園將推出24小時快閃優惠，連續三個星期四下午5時推出4小時限定門票，票價分別為成人208元及小童146元，售完即止，惟入園須於指定日子，以及限於下午2時後入園。優惠門票數量有限，詳情可留意公園社交平台之最新動態。

海洋公園指，水上樂園室內及半室外設施已裝上恆溫系統，配合安裝於多個室外排隊位置的暖燈。水上樂園門票的動態價格收費於11月22日至12月5日期間，將低至成人280元及小童200元。

額外折扣優惠

海洋公園有效「智紛全年入場證」及「無限FUN入場證」持有人於11月3日至12月19日期間，可以額外9折優惠購買指定日期全日入場門票。每次交易最多可購買四張成人及四張小童門票。

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記者：陳麗娜