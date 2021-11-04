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【免費乘車】公共交通響應國際復康日　殘疾人士海陸免費出遊

社會 17:20 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

多家公共交通工具營辦商宣布，將於11月14日響應「2021年國際復康日」，為殘疾人士提供交通優惠。（資料圖片）

多家公共交通工具營辦商宣布，將於11月14日響應「2021年國際復康日」，為殘疾人士提供交通優惠。

【港鐵】

港鐵宣布，持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，及其一位照顧者可於11月14日免費乘搭港鐵。

【巴士】

新巴城巴宣布，當日殘疾人士凡持有「殘疾人士登記證」或使用殘疾人士個人八達通，即可與一名同行照顧者免費乘搭新巴城巴所有路線。優惠不適用於城巴出租、僱員巴士及旅遊觀光巴士服務。

【渡輪】

新渡輪服務有限公司（新渡輪）宣布，當日殘疾人士凡持有勞福局發出的 「殘疾人士登記證」，即可與同行照顧者享有一次免費船程。優惠只適用於新渡輪航線的普通渡輪普通客位。包括，

  • 中環 ─ 長洲
  • 中環 ─ 梅窩
  • 橫水渡（坪洲 ─ 梅窩 ─ 芝麻灣 ─ 長洲）
  • 北角 ─ 紅磡
  • 北角 ─ 九龍城

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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