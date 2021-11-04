【免費乘車】公共交通響應國際復康日　殘疾人士海陸免費出遊

▲ 多家公共交通工具營辦商宣布，將於11月14日響應「2021年國際復康日」，為殘疾人士提供交通優惠。（資料圖片）

多家公共交通工具營辦商宣布，將於11月14日響應「2021年國際復康日」，為殘疾人士提供交通優惠。

【港鐵】

港鐵宣布，持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，及其一位照顧者可於11月14日免費乘搭港鐵。

【巴士】

新巴城巴宣布，當日殘疾人士凡持有「殘疾人士登記證」或使用殘疾人士個人八達通，即可與一名同行照顧者免費乘搭新巴城巴所有路線。優惠不適用於城巴出租、僱員巴士及旅遊觀光巴士服務。

【渡輪】

新渡輪服務有限公司（新渡輪）宣布，當日殘疾人士凡持有勞福局發出的 「殘疾人士登記證」，即可與同行照顧者享有一次免費船程。優惠只適用於新渡輪航線的普通渡輪普通客位。包括，

中環 ─ 長洲

中環 ─ 梅窩

橫水渡（坪洲 ─ 梅窩 ─ 芝麻灣 ─ 長洲）

北角 ─ 紅磡

北角 ─ 九龍城

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責任編輯：陳梓蔚