  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【楊明判監】屢涉醉駕刑毀致事業受挫　楊明曾因被嘲垃圾後決心改過

娛樂 17:38 2021/11/04

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

楊明駕車意外案件今有判決。

藝人楊明涉去年8月駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事鏟上行人路，更涉拒絕提供血液樣本作酒精測試被控三罪；早前他已承認不小心駕駛等兩罪。案件今日（4日）下午判刑，楊明因不小心駕駛罪名成立，判18天監禁、停牌2年及3000元罰款，楊明女友莊思明聞訊後哭成淚人。

現年40歲楊明，原名林明樂，於1999年參加第13期TVB藝員訓練班後加入TVB，入行逾20年的他，曾一度年少輕狂，亦曾犯下無數過錯，並曾有醉駕前科，又犯過刑毀，更曾被公司TVB雪藏，後來楊明稱醒覺，表示用了近10年時間從低做起，走回正路。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

楊明曾在TVB節目《如果這樣生活》憶述，年少的自己很貪玩，曾醉駕、刑毀、悔婚等，因此被TVB雪藏，事業受重大影響。

【不小心駕駛】藝人楊明不小心駕駛罪名成立　判監18日停牌兩年

曾被途人嘲垃圾

楊明表示，事業低潮時，曾在街上被途人認出為「明星」邀請拍照，但卻被屢次譏諷指「茄哩啡」、「垃圾」。他續指，縱然肉體上無傷害，但內心仍然非常難受。

楊明感激女友莊思明及其姐姐莊思敏一直支持。

楊明當時表示沒有一蹶不振，選擇默默承受，更決定戒掉飲酒的壞習慣，重新出發。楊明感激公司沒有在低潮時放棄自己：「我希望繼續做，所以連強姦犯、死屍，及二世祖都不介意演。」

楊明最終獲TVB力捧，在2017年的台慶頒獎禮中奪得「飛躍進步男藝員」。近年演出《鐵探》、《婚姻合伙人》等，去年月8日雖然駕駛意外而犯官非，形象一度插水，但仍得公司支持，今年接連有《伙記辦大事》、《我家無難事》等劇播出。

最新影片推介：利愛安專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不小心駕駛】藝人楊明不小心駕駛罪名成立　判監18日停牌兩年
今日 16:50
【不小心駕駛】藝人楊明不小心駕駛罪名成立　判監18日停牌兩年
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
12:03 2020/08/12
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
【涉嫌醉駕】楊明心情大靚跟女友放閃　跟莊思明抖音拍片風騷親嘴
13:21 2020/08/26
【涉嫌醉駕】楊明心情大靚跟女友放閃　跟莊思明抖音拍片風騷親嘴

你可能感興趣

【不小心駕駛】藝人楊明不小心駕駛罪名成立　判監18日停牌兩年
今日 16:50
【不小心駕駛】藝人楊明不小心駕駛罪名成立　判監18日停牌兩年
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
12:03 2020/08/12
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
【涉嫌醉駕】楊明心情大靚跟女友放閃　跟莊思明抖音拍片風騷親嘴
13:21 2020/08/26
【涉嫌醉駕】楊明心情大靚跟女友放閃　跟莊思明抖音拍片風騷親嘴
楊明 莊思明 演員 娛樂人物職業 伙記辦大事 我家無難事 TVB

最高瀏覽

【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
16:45 2021/11/03
【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元
18:58 2021/11/03
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元