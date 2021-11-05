【生命鬥士】15歲遇車禍致全身癱瘓　臥床27年用嘴畫畫成45度角畫家

▲ 15歲時遇車禍，改變一生，不放棄用嘴畫畫成45度角畫家。

27年前的一場嚴重車禍，令一名台灣花蓮的畫家全身癱瘓，只得頸部及手腕可以動，一直臥床至今都要靠人餵食。之後幸得「台灣待用課程協會」長期資助，他用嘴學習畫畫，再重建自信成為一名專業畫家，以畫作收入幫助更多偏鄉孩童，點亮自己也點燃他人的生命。

據《聯合新聞網》報導，台灣阿美族人金根鴻在15歲時遇到嚴重車禍，導致全身癱瘓，只剩下頸部及手腕可動，受此影響，他只能用嘴咬着畫筆，用嘴畫畫，而角度恰好為45度角，因此被稱為「45度角畫家」。

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金根鴻臥床後接觸繪畫，一路上跌跌撞撞，想過無數次放棄的他，之後幸得「台灣待用課程協會」的幫助，邀請藝術家一對一教學，學習繪畫及不同的理論，讓金根鴻向畫畫之路邁進。

身殘心不殘，金根鴻一直很努力不懈地累積作品，每兩年會舉辦一次畫展，先在2017年首次於台北舉行了兩場個人展覽，到了2019年獲花蓮縣文化局的支持下，舉辦了慈善義賣，籌得的款項全都歸於金根鴻個人與其學習計畫。

除此之外，金根鴻的作品更獲得企業青睞，長期購買他的畫作作支持，他不但可以向自己的創作夢邁進一步，更可以回饋家庭與父母，他以自己的畫作收入，再轉贈課程給更多同樣缺乏資源的孩童。

因為我受到很多人幫助，現在回饋也是我必須要做的事。

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金根鴻的生命故事，能讓大眾看見，即使生命磨難，社會有愛，仍能超越限制，堅定的活出意義與價值，也期盼大眾收藏他的作品，將這份愛的力量繼續傳遞下去。

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責任編輯:羅嘉欣