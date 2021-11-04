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【糖果藏針】萬聖節糖果暗藏針頭　美加刺針狂徒屢現全城緝兇

食用安全 17:56 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

美國、加拿大警方分別接報案指，有小朋友從取來的糖果中發現針頭，呼籲家長要份外小心。

「Trick or Treat」是傳統萬聖節遊戲，小朋友會盛裝打扮四出到別人家中取糖果，看似歡樂無害的背後，原來也可暗藏危機。在剛過去的萬聖節中，美國、加拿大警方就分別接到報案指，有小朋友從取來的糖果中發現針頭，呼籲家長要份外小心。

綜合外國媒體報道，美國俄亥俄州城市福斯托里亞（Fostoria）有市民向警方報案，表示在Kit Kat朱古力中發現一根針頭。而該朱古力是一名孩子在上周六（10月30日）晚上從「Trick or Treat」遊戲中取回來。除了這宗案件外，當地警方亦接獲另一宗報案，有民眾從一袋糖果的包裝上亦發現到針頭，幸未有人受傷。

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警方表示事件令人不安，目前案件正在調查中。為了令家長釋慮，當地一間醫院從周一（11月1日）起亦為民眾提供免費X光檢查服務，以檢查糖果中是否含有異物。

而除了美國之外，加拿大安大略省警方也接獲兩宗報案，表示分別有家長從孩子的萬聖節糖果中發現針頭，呼籲家長要小心檢查孩子從萬聖節取得的糖果。

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責任編輯：羅嘉欣

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