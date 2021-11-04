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【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄

親子 19:08 2021/11/04

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台灣一名年輕媽媽育有8個孩子，卻有4個爸爸。

孩子的成長背景，對其人生有極大影響。台灣律師劉韋廷近日在節目《新聞挖挖哇》分享一個家庭個案，一名人妻要控告老公追討撫養費，律師細問家庭背景後，人妻道出育有8個孩子，卻有4個爸爸，其複雜的家庭關係，與自己的悲慘成長經歷有關。

在最近一集節目《新聞挖挖哇》中，劉韋廷律師分享了這個匪夷所思的人妻個案，該名人妻的職業是酒店小姐，先後誕下8名孩子，可是卻有4個爸爸，分別屬兩任老公及另外兩名男子。

從小習慣被不同「叔叔」照顧

人妻入行都是因為其媽媽同為酒店小姐，媽媽過去會帶她一起到酒店上班，身邊更不停換男伴，又因此她從小習慣被不同「叔叔」照顧，甚至曾看過媽媽與「叔叔」發生性關係。劉律師形容，人妻對性觀念出現了偏差，

她根本搞不清楚這個叔叔是哪一個叔叔，叔叔來都是為了她媽媽的身體。她對於性和身體，某程度上界線很模糊。

劉韋廷律師稱，該名人妻從小習慣被不同「叔叔」照顧。（影片截圖）

人妻於7、8歲時，便遭到「叔叔」性侵，可是媽媽被蒙在鼓裡，直到10幾歲她忍受不了，憤而離家走，由於讀書不成，也沒有技能，便重蹈媽媽覆轍到酒店上班做小姐，輕易與客人發生關係，也會「愛上」客人跟對方同居，之後就懷孕產子。

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一次又一次被「恩客」拋棄

人妻的第一孩子就是年約20多歲的酒客，同居後便懷孕，對方願意跟她結婚負責任，但酒客往往貪新厭舊，該名酒客後來有小三，雙方離婚。人妻就這樣一次又一次被拋棄，最後誕下8個孩子，而之後結識的男方，也不願意照顧愈來愈多的孩子。

由於人妻仍要到酒店上班，有些孩子目前請媽媽照顧，有些則交由孩子的爸爸照顧，剩下的留在自己身邊湊。劉律師擔心她的孩子或會步其後塵，但人妻表示眼前的事情都顧不了，以目前的生活根本照顧不到8個孩子，只能過得一天得一天。

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責任編輯︰王明芳

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