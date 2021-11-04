【寶麗金演唱會】黎明現身大展金句　李克勤跟周慧敏合唱掀回憶

▲ 黎明打頭陣演出。

為慶祝寶麗金唱片成立50周年，昨晚舉行的紀念演唱會，邀請到一眾巨星坐陣獻唱，包括黎明、蘇永康、湯寶如、黃凱芹、陳慧嫻、王馨平、區瑞強、黎瑞恩、周慧敏、李克勤。校長譚詠麟雖然未能親身出席，但他特意拍片支持，祝賀寶麗金50成立週年。

演唱會打頭陣有黎明唱出《今夜你會不會來》粵語版，重回廣東歌的輝煌時刻，然後接連唱出《相逢在雨中》及《願你今夜別離去》，全場反應熱烈。

▲ Leon發揮金句王本色。

黎明回憶起以往在寶麗金的趣事，笑說：「有一次在等𨋢時遇見老闆，到出了第二張唱片才有機會打招呼。」又發揮金句王本色說道：「有一次跟公司歌手做義演，發覺為甚麼一眾高層會與歌手們同坐一班飛機，如果發生意外的話公司很難運作，下次應該分開坐不同飛機。」

然後蘇永康出場，唱出《不想獨自快樂》、《男人不該讓女人流淚》、《越吻越傷心》，他表示很感恩：「今晚的演出有很多集體回憶，感謝寶麗金給我帶來一個大市場，特別是為我帶來金曲《男人不該讓女人流淚》！」及後與湯寶如合唱《來夜方長》，湯寶如再獨唱《感冒》及《緣份的天空》。

▲ 黎瑞恩。

黃凱芹現身唱出《解情還須繫情人》，接連唱出《焚情》、《傷感的戀人》與《雨中的戀人們》Medley，他感觸說：「對上一次參與寶麗金演唱會是20週年，心情非常興奮，這是我最後一次參與，希望大家以後有機會想起我，我都會再來跟大家表演。」然後與陳慧嫻合唱《流離所愛》。

陳慧嫻唱出《跳舞街》，強勁節拍炒熱全場氣氛，她跟大家說：「大家好嗎？很久不見！覺得我有甚麼不同嗎？剛剛幾位歌手都分享了很多故事，所以我決定專心送好歌給大家！」然後唱出《逝去的諾言》、《痴情意外》、《夜機》及《千千闕歌》Medley。

▲ 陳慧嫻。

王馨平現身唱出《別問我是誰》、《忘記他》又與區瑞強合唱《暫別》，她笑說自己是師妹：「在今天的歌手當中，我是最遲加入寶麗金的，很高興可以跟一眾師兄師姐演出，我只是一個小師妹。」區瑞強獨唱《愛在陽光空氣中》、《青蔥》、《漁光閃閃》及《阳上歸人》Medley，向觀眾送上連串金曲，他跟全場觀眾打招呼，說：「其實我是寶麗金最早出道的一個，所以說『人不可以貌相』。」

▲ 王馨平區瑞強合唱。

黎瑞恩唱出《一人有一個夢想》、《發誓》、《陽光路上》，心情興奮說：「很榮幸可以在18歲時加入寶麗金，到現在48歲有機會為大家繼續唱歌！」

緊接周慧敏唱出《自作多情》、《沒有人傻得像我》及《假裝》，她興奮說：「我希望氣氛熱鬧祝賀寶麗金50週年，所以今晚載歌載舞！每表演一次就少一次機會，很珍惜每一次表演機會！」接著唱出《孤單的心痛》及《最愛》然後與壓軸嘉賓李克勤合唱《萬千竉愛在一身》，她更尊稱對方為克勤老師。

▲ 李克勤周彗敏合唱。

克勤獻唱《誰願分手》、《深深深》及《月半小夜曲》Medley，全場反應熱烈，最後送上首本名曲《紅日》為演唱會劃上圓滿句號。

