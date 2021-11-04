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【第三針疫苗】兩醫學院研究指第三劑改打復必泰　中和抗體水平高逾接種科興人士

社會 19:42 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

中大及港大研究比較打復必泰及科興，前者產生中和抗體水平明顯較好（資料圖片）

本港開打新冠疫苗逾8個月，不少已打針人士抗體水平開始下跌，免疫力弱及較高感染風險2類人士（見表）下周四起可免費接種第3劑疫苗，港府指有專家建議第三針打復必泰可產生更好免疫反應，詳情請見：下一頁。中大及港大今發表未獲同儕審核的預印研究結果，指已接種2劑科興人士再打第三針一個月後，轉打復必泰者驗出抗體水平明顯比打科興高。

由港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，及港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士帶領的團隊，在8月至10月為80名34至73歲，約4個月前完成接種兩劑科興疫苗人士打第三針疫苗，並將他們隨機分成2組各40人，分別接種科興或復必泰，並紀錄他們在打針後一周及一個月後的副作用和抗體反應。2組別人士於年齡、性別、吸煙飲酒習慣、其他病史、疫苗接種史和運動頻率等也沒有顯著差異，每組只有數人有心血管疾病、糖尿病，或慢性呼吸道疾病。

結果顯示，第3針接種復必泰疫苗組別人士在一個月後，在對付原始病毒時，所產生的替代中和抗體水平達96.8%，而對付值得關注的變種病毒（VOC）包括beta，gamma和delta，所產生的替代中和抗體水平亦分別達92.3%、92.5%及95.3%；相反，接種科興組別人士，在對付原始病毒所產生的替代中和抗體水平只有57.8%，而對付beta，gamma和delta變種病毒，替代中和抗體水平分別僅達38.8%、32.2%及48.9%。

副作用方面，2組人士在接種第3針後均沒有表示有不能接受的副作用，並且在第三劑疫苗接種後1個月，他們都沒有主動抱怨局部或全身不良反應，而接種復必泰組人士較多人表示有注射部位疼痛和腫脹、疲勞和肌肉疼痛等反應。

最新影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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