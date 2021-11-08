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【TOPick診症室】看菜單或者價錢牌不清或有黃斑病變　醫生：中年人勿忽視徵狀

社會 12:53 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

奧比斯義務眼科醫生林偉青拆解老年黃斑病變。

老年黃斑病變似是一種老年病，但其實中年人都有患上的機會。奧比斯義務眼科醫生林偉青表示，黃斑病變可以分為乾性黃斑病變及濕性黃斑病變，初期可能只影響無法看到直線，但長遠來說，有機會會導致視網膜下出現新生血管，繼而出血等，影響視網膜功能。

林偉青在接受TOPick訪問時提到，老年黃斑病變的定義是55歲以上人士，有黃斑退化而致的病變，不過亦有機會是先天問題。他指出，老年黃斑病變主要是影響視力中央位置，影響看事物的焦點，患者在病發初期會將直線看成曲線，長遠來說會對日常生活造成影響，包括閱讀時有困難，無法駕駛等。

他解釋，黃斑病變可以分為乾性黃斑病變及濕性黃斑病變，前者的病情惡化速度較慢，大多以年來計算，發病初期會將直線看成彎線，部分人更會看到有黑點，當病情繼續惡化就可以變成濕性黃斑病變；而濕性黃斑病變則是視網膜底下的色素表皮，出現新生血管，導致有機會滲水、出血等情況，導致影響視力，惡化速度更是以每日或每星期來計算，詳細內容，密切留意11月8日星期一晚10時的《TOPick診症室》

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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