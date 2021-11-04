【兩地通關】港澳辦肯定本港疫情防控工作　指專家會議取得許多共識

▲ 港澳辦稱，兩地恢復通關的工作正有序推進。（資料圖片）

本港與內地遲遲未通關，但港澳辦今表示，兩地防疫專家近日再次舉行會議時，取得了許多共識，形容兩地恢復通關的工作正有序推進。港澳辦稱，注意到香港疫情防控取得積極成效，讚揚本港最近調整防控措施，是進一步鞏固了「外防輸入、內防反彈」的成果。

今日被問到兩地通關進展時，港澳辦發言人表示，中央始終十分關心香港的疫情形勢，多措並舉支持香港統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，中央有關部門高度重視在疫情常態化防控下恢復內地與香港通關的問題，一直與特區政府保持密切溝通，深入交換意見，推動兩地防控措施的有效銜接。

發言人指，注意到在特區政府和社會各界的共同努力下，香港疫情防控取得了積極成效，實現了動態「清零」的目標。特別是最近以來，特區政府因應全球疫情的變化，不斷調整、完善防控措施和防控體系，進一步鞏固了「外防輸入、內防反彈」的成果。

發言人續指，內地與香港的防疫專家近日已再次舉行會議，共同研判兩地疫情，並聚焦防範疫情跨境傳播的一系列具體問題深入討論，取得了許多共識。形容雙方正相向而行，兩地恢復通關的工作正有序推進。

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責任編輯：林曉君