同仁關愛防中風《拆解「不中風」之謎》 中醫教你三招防中風 + 簡易養生茶

全球每6秒就有一人死於「中風」。你是否「中風」高危一族？「中風」是心腦血管疾病之一，更是引致永久殘障的頭號疾病。「中風」是突發性的，任何年齡人士都有機會「中風」，究竟如何及早發現和預防？讓我們一同來《拆解「不中風」之謎》！

擁有超過三百五十多年歷史的「北京同仁堂」，每年10月均舉行「同仁關愛防中風」系列活動，積極向各界傳遞關注、及早預防中風的健康訊息。今年活動已踏入第六年，在10月29日「世界中風關注日」當天，北京同仁堂於香港有百年歷史的「嗇色園」黃大仙鳳鳴樓舉辦預防中風活動，與200多位老友記分享防中風知識，並送贈“同仁關愛包”；在北京同仁堂活動大使「銅人仔」及體適能教練帶領下，老友記齊齊做預防中風健康操，亦有精彩的粵劇表演，兩位文旦更「數白欖」唱出《談笑用兵有得跟》應急中風守則，輕鬆有趣地把預防中風訊息向一眾老友記傳播。

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為了讓更多人認識中醫藥對預防中風的傳統優勢，活動當天更請來北京同仁堂註冊中醫師鄭驍講解中風的風險因素及預防方法，教大家「治未病」，注重日常保健及健康飲食，鄭醫師更即場教授防中風保健穴位按摩，提高大家防中風意識，從此遠離腦血管疾病。

未病先防 中醫建議三招防中風



（一）留意中風年輕化 了解自己是否高危一族

近年中風有年輕化趨勢，無論長者或年青人也有機會患上中風，即看自己是否屬於高危一族：

● 曾經中風或小中風

● 先天血管畸形

● 三高（高血壓、高血糖、高血脂）

● 脾氣暴躁

● 飲酒吸煙

● 經常捱夜

（二）提高防中風意識 及早發現先兆

中風大致可分為缺血性中風（腦血管栓塞）及出血性中風（腦血管破裂）兩種。中醫角度，中風是由於人體正氣不足，以及飲食、情智、勞倦內傷等引起氣血逆亂，產生風、火、痰、瘀而導致。要防範未然，我們應加強防中風意識，並及早發現中風五大先兆：

● 一邊手腳無力

● 口眼歪斜

● 短暫失去視力

● 言語不清

● 突然暈倒

（三）注重營養吸收 保持「三少三多」生活習慣

保持良好生活習慣，有助減慢血管硬化速度，預防中風。我們可從飲食方面入手，以少鹽、少糖、少油為原則；另外還要多吃蔬果，注重適當營養吸收；同時多適量運動、多休息，亦要戒煙戒酒，並學習處理壓力，維持心境開朗。

● 三少：少鹽、少糖、少油

● 三多：多吃蔬果、多運動、多休息

必學日常養生茶 決明子人參茶

決明子具清肝明目之效，有助降血壓及血脂；人參則可滋陰、補氣、健脾，有助降血糖，兩者配合沖泡養生茶有助預防三高及中風。

材料

決明子 8錢

人參 1錢

步驟

首先洗淨材料，將決明子加入6碗水，以中大火煮開後，轉小火煮20分鐘，加入人參再煮片刻，即可飲用，可反覆焗泡至味淡。



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