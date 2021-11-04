  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩地通關】港府前日再與內地專家視像會議　稱具建設性有助推進第二次對接會議

社會 18:10 2021/11/04

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

港府前日再與內地專家視像會議，稱有助推進第二次兩地對接會議（資料圖片）

港府正積極研究與內地免檢通關，第一次兩地對接會議於9月底進行，港府今（4日）表示，已與內地相關部門專家於本周二舉行視像交流會議，形容是次視像交流具建設性，並對推進盡快舉行第二次兩地對接會議有正面作用。

港府表示，本周二舉行的視像交流會是就港府在9月26日第一次兩地對接會議後向內地提交的回饋意見和資料，作進一步討論及說明，以增進雙方了解，又指由衷感激中央政府一直以來對香港特區防疫抗疫工作的支持和關心，並迅速回應特區政府及組織各相關單位作視像交流。

特區政府會繼續以「清零」為目標、堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，確保「通關」不會對內地疫情防控帶來額外風險。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【兩地通關】唐英年倡大灣區為通關先行先試區　建立有效熔斷機制讓國家放心
21:45 2021/10/05
【兩地通關】唐英年倡大灣區為通關先行先試區　建立有效熔斷機制讓國家放心
【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地
15:29 2021/10/19
【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地
【兩地通關】林鄭月娥指將取消大部分抵港豁免檢疫群組　跨境貨車司機仍可免檢疫
10:14 2021/10/26
【兩地通關】林鄭月娥指將取消大部分抵港豁免檢疫群組　跨境貨車司機仍可免檢疫
【兩地通關】港府擬取消大部分豁免檢疫群組　經貿商會稱通關重要業界可接受短暫「陣痛」
12:05 2021/10/27
【兩地通關】港府擬取消大部分豁免檢疫群組　經貿商會稱通關重要業界可接受短暫「陣痛」
【兩地通關】梁子超指需嚴格審批清單　豁免檢疫應盡量減少
12:20 2021/10/27
【兩地通關】梁子超指需嚴格審批清單　豁免檢疫應盡量減少
【兩地通關】許樹昌：料本港明年2月可與內地通關　惟「健康碼」須具追蹤功能
18:40 2021/10/30
【兩地通關】許樹昌：料本港明年2月可與內地通關　惟「健康碼」須具追蹤功能
【兩地通關】陳肇始：正檢討豁免檢疫安排稍後公佈詳情　薛永恒指會檢視及提升「香港健康碼」
13:05 2021/10/27
【兩地通關】陳肇始：正檢討豁免檢疫安排稍後公佈詳情　薛永恒指會檢視及提升「香港健康碼」

你可能感興趣

【兩地通關】唐英年倡大灣區為通關先行先試區　建立有效熔斷機制讓國家放心
21:45 2021/10/05
【兩地通關】唐英年倡大灣區為通關先行先試區　建立有效熔斷機制讓國家放心
【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地
15:29 2021/10/19
【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地
【兩地通關】林鄭月娥指將取消大部分抵港豁免檢疫群組　跨境貨車司機仍可免檢疫
10:14 2021/10/26
【兩地通關】林鄭月娥指將取消大部分抵港豁免檢疫群組　跨境貨車司機仍可免檢疫
疫苗 香港 編輯 經濟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情

最高瀏覽

【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
16:45 2021/11/03
【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元
18:58 2021/11/03
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元