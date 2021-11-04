【兩地通關】港府前日再與內地專家視像會議　稱具建設性有助推進第二次對接會議

▲ 港府前日再與內地專家視像會議，稱有助推進第二次兩地對接會議（資料圖片）

港府正積極研究與內地免檢通關，第一次兩地對接會議於9月底進行，港府今（4日）表示，已與內地相關部門專家於本周二舉行視像交流會議，形容是次視像交流具建設性，並對推進盡快舉行第二次兩地對接會議有正面作用。

港府表示，本周二舉行的視像交流會是就港府在9月26日第一次兩地對接會議後向內地提交的回饋意見和資料，作進一步討論及說明，以增進雙方了解，又指由衷感激中央政府一直以來對香港特區防疫抗疫工作的支持和關心，並迅速回應特區政府及組織各相關單位作視像交流。

特區政府會繼續以「清零」為目標、堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，確保「通關」不會對內地疫情防控帶來額外風險。

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責任編輯：鄧凱文