  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退伍軍人症】沙田醫院88旬老翁染病　衞生署展開流行病學調查

社會 18:11 2021/11/04

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查沙田醫院內1宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查沙田醫院內1宗退伍軍人病個案，個案涉及1名88歲男病人，他有長期病患，於10月初開始出現氣促及喘鳴，他10月1日到威爾斯親王醫院急症室求診並於同日入院。他的臨床診斷為慢性阻塞性肺病惡化和心臟衰竭，於10月8日情況穩定後轉送沙田醫院療養。

該名男病人尿液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心發言人表示，署方正聯同沙田醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。署方亦正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

署方強調，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。


最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
今日 10:42
【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
【第三針疫苗】何栢良指第三針選擇科興或復必泰都很安全　建議主動聯絡相關人士接種
今日 11:06
【第三針疫苗】何栢良指第三針選擇科興或復必泰都很安全　建議主動聯絡相關人士接種
【打撃毒品】警方大埔村屋檢獲懷疑可卡因等毒品及製毒工具　一男子被捕
今日 11:51
【打撃毒品】警方大埔村屋檢獲懷疑可卡因等毒品及製毒工具　一男子被捕
【第三針疫苗】合資格人士下周四起可打第三針　一文看清接種須知及疫苗種類
今日 12:07
【第三針疫苗】合資格人士下周四起可打第三針　一文看清接種須知及疫苗種類
【食物安全】荷蘭丹麥分別爆H5N1及H5禽流感　本港暫停進口當地禽類產品
今日 15:41
【食物安全】荷蘭丹麥分別爆H5N1及H5禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

你可能感興趣

【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
今日 10:42
【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
【第三針疫苗】何栢良指第三針選擇科興或復必泰都很安全　建議主動聯絡相關人士接種
今日 11:06
【第三針疫苗】何栢良指第三針選擇科興或復必泰都很安全　建議主動聯絡相關人士接種
【打撃毒品】警方大埔村屋檢獲懷疑可卡因等毒品及製毒工具　一男子被捕
今日 11:51
【打撃毒品】警方大埔村屋檢獲懷疑可卡因等毒品及製毒工具　一男子被捕
長期病 沙田醫院 衞生防護中心 退伍軍人症 沙田

最高瀏覽

【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
16:45 2021/11/03
【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元
18:58 2021/11/03
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元