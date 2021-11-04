【退伍軍人症】沙田醫院88旬老翁染病　衞生署展開流行病學調查

▲ 衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查沙田醫院內1宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查沙田醫院內1宗退伍軍人病個案，個案涉及1名88歲男病人，他有長期病患，於10月初開始出現氣促及喘鳴，他10月1日到威爾斯親王醫院急症室求診並於同日入院。他的臨床診斷為慢性阻塞性肺病惡化和心臟衰竭，於10月8日情況穩定後轉送沙田醫院療養。

該名男病人尿液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心發言人表示，署方正聯同沙田醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。署方亦正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

署方強調，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。



最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力 教肺癌患者調理禁忌



一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津