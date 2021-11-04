【第三針疫苗】澳門下周二推首階段第三劑接種　倡六類免疫抑制者打第四針

▲ 澳門下周二展開首階段第三劑接種，倡六類免疫抑制患者打第四針。（資料圖片）

本港將於下周四(11日)起，安排特定群組人士接種第三劑新冠疫苗，澳門當局今日(4日)亦公布，將於下周二(9日)起接種加強劑，首階段為較高風險崗位工作人員、免疫力相對較低的人士，及免疫功能中重度抑制人士；第二階段將擴展至其他合資格人士，實施日期將於稍後公布。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，經分析和參考世界各地接種疫苗加強劑的臨床數據、使用經驗後，當局決定實施新冠病毒疫苗加強劑接種計劃，對象為已完成疫苗接種程序滿6個月的合資格人士，並分兩階段實施。

中心解釋，計劃首階段為較高風險崗位工作人員、免疫力相對較低的人士，及12歲以上免疫功能中重度抑制人士；當中12歲以上免疫功能中、重度抑制人士，建議接種共四劑人士，於接種兩劑疫苗28日後可打第三劑，及後6個月亦可再打第四劑，包括：

正接受積極癌症治療癌患者

接受器官移植、正服用免疫抑制藥物人士

曾接受幹細胞移植不足2年或仍服用免疫抑制藥物人士

中、重度原發性免疫缺陷人士

晚期或未經治療HIV感染者

使用高劑量皮質類固醇，或其他可能抑制免疫反應的藥物積極治療人士

當局解釋，據世界經驗，有關人士於接種三劑新冠疫苗，才視為完成初次接種程序，而第四劑始屬有關人士的加強劑，故建議有關人士接種合只四劑新冠疫苗。

如已接種兩劑國藥或復必泰疫苗滿6個月，以上人士亦可於首階段接種第三劑：

18歲或以上在較高風險崗位工作的人士

18歲或以上免疫功能相對較低人士

18歲或以上在院舍內或其他集體居住環境中居住的人士

18歲或以上擬前往高風險地區或國家的人士

60歲或以上人士

至於接種疫苗種類方面，當局建議第三劑接種者優先選擇相同技術路線的疫苗，也可按個人意願選擇不同技術路線的疫苗，接種前須簽署知情同意書。

首階段計劃於下周二展開，周一起接受預約；至於計劃第二階段實施日期將於稍後公布。

另外，中心亦正積極考慮進一步將新冠疫苗接種年齡下調，由現時的12歲及以上人群，擴展至3歲或以上人士；當局目前正研究國藥及復必泰疫苗不同臨床報告及數據，並定會從安全性及有效性作出考慮，有充份數據支持下才會落實執行。

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責任編輯：陳正怡