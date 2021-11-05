【校長專欄】蘇樺偉入校分享「神奇小子」故事 校長：學生學會「做事要堅持」

▲ 蘇樺偉先生及蘇媽媽到校進行專訪並出席座談會。

2021年10月25日，伍時暢紀念學校邀得「神奇小子」蘇樺偉先生及蘇媽媽到校進行專訪並出席座談會。當天會場氣氛熱熾，當偉仔踏入會場，同學們不期然站立鼓掌，掌聲雷動。這正正是學校策劃的一個生命教育課程。

因應2021東京奧運的熱潮未退，加上「媽媽的神奇小子」放映，同學們對蘇樺偉先生及蘇媽媽的故事深受鼓舞，學校因此策劃了一系列的跨科活動，務求抓緊學生學習的動機，分別舉辦了圖書組及體育組的「堅毅軍團」活動、視藝科的「奧運獎杯設計」比賽、「小丑運動會—劇場版」等，而一系列活動的高潮當然是偉仔和蘇媽媽的訪校。

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事前我們收集了同學們希望向嘉賓提問的問題，並設「十位最佳問題」獎項，得獎者在座談會當天可親自向偉仔提問。經過兩星期多的前期活動作引入，10月25日當天，師生們都是異常興奮，守候着偉仔的蹤影。

當天我們先由學生代表繆一言同學及梁晉傑主任進行專訪，然後請嘉賓到禮堂參與座談會，會上有兩級學生出席，其他各班在課室欣賞直播，即場有問答遊戲，測試同學對偉仔的認知，並由「十位最佳問題」的代表提問，問題多請教偉仔如何克服困難及蘇媽媽如何支持偉仔為主，當中偉仔提出「一日不放棄，一日都有機會」、「勇敢面對困難」、「堅持最重要」等名言，而蘇媽媽則表示作為父母要以開放的態度，事事和子女有商有量，支持子女追求理想是非常重要的。

訪問後一星期，小息時與同學閒談，隨意問了幾位同學當天有何得着，他們都能頭頭是道地答：「做事要堅持呀！」好一節的生命教育課呀！

再次感謝蘇樺偉先生及蘇媽媽的分享，以生命影響生命！

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