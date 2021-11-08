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【靚太廚房】韓籍大廚教整水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製秘訣

休閒消費 10:32 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

崔宇植主廚教大家整入味又肉質鬆軟的水原式醬醃牛仔骨。

韓式牛仔骨味道甜美，最適合用來拌飯！今集《靚太廚房》請來Chef & Taste主理人崔宇植主廚教大家煮出原汁原味的水原式醬醃牛仔骨。

適逢「韓國十月文化節」，Chef & Taste主廚崔宇植(左)親授大家做出充滿韓國風味的水原式醬醃牛仔骨。

崔主廚： 調味料份量及火候控制是重點

擁有近30年處理肉類食品經驗的崔主廚表示調味料及醬汁份量必須小心調配。「調味料中鹽和紅糖比例必定是1：6，而且一定要採用紅糖，因紅糖可中和牛仔骨油膩感覺，若選用其他糖會影響整體味道」。另外，因為已醃的牛仔骨含有糖份，容易煎燶，所以要用細至中火慢煎。

韓式BBQ烤醬醃牛仔骨(上)及家庭版水原式醬醃牛仔骨(下)。(湛斯雅攝)

材料：

  • 牛仔骨
  • 調味料：鹽、紅糖、胡椒（鹽、紅糖 比例：1：6）
  • 醬汁：梨（1個）、蘋果（1個）、洋蔥（1個）、蒜頭（1/3個）
  • 芝麻油

家庭版水原式醬醃牛仔骨

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韓式BBQ烤法

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小貼士

1） 如果想牛仔骨做出來更香口，可先炒香芝麻，再用將芝麻磨碎，加入調味料內。

2） 喜歡果味較重的人，可按個人喜好將菠蘿、奇異果、香蕉等加入醬汁。

3） 如牛仔骨沒有加入任何醬汁，可以用大火煎。

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責任編緝：張懿慧

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