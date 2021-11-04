【第三針疫苗】林鄭：第三針續打科興　抗體水平非「愈高愈巴閉」

▲ 林鄭稱自己第三針會繼續打科興。（資料圖片）

港府昨宣布合資格人士下周四開始可接種第三劑疫苗，64歲的特首林鄭月娥今表示，自己亦會接種，而且會繼續打科興，她又提到，據其了解，抗體水平不是「愈高愈巴閉，夠就可以。」

林鄭今接受傳媒專訪時稱，第三針會繼續讓大家選擇接種科興還是復必泰，接種科興的她指自己上次接種後完全沒有副作用，因此第三針會繼續打科興。

對於長者投訴出入政府大樓、食環署街市要使用安心帶來不便。林鄭指，不是想難為某些市民，強調通關是香港整體社會的期盼，呼籲市民為了通關，「再接受有一些限制了個人自由、行為的措施」，但對一些有特別困難，例如老人家，會酌情處理。她透露，港府下一步會檢視其他處所是否要強制使用安心出行，她續指，沒有計劃在安心出行加入追蹤功能，但市民將來想免檢疫到內地，就要上載安心出行記錄。

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責任編輯：林曉君