【殺校危機】閩僑中學長年關顧SEN生　校方：環境動盪應給予生存空間

▲ 北角閩僑中學本學年僅開辦1班中一，須向教育局申請學校發展計劃方能續辦。（林宇翔攝）

教育局日前公布本學年全港有兩間中學僅開辦1班中一，兩間學校均屬港島東區津校，其中之一的北角閩僑中學今日（4日）回覆表示，該校過去取錄不少特殊教育需要（SEN）學生、新移民及基層學生，強調該校仍有生存價值，「環境咁動盪，應該俾返啲生存空間大家」，校方目前仍希望繼續營辦學校，計劃於下周約見局方後，再提交學校發展方案。

閩僑中學由閩僑會館於1977年創立，是位於北角的男女津校。該校學校發展顧問葉淑婷回覆時表示，該校前年仍可開辦3班中一，但上學年中一班數已減至2班，原計劃於本學年繼續開辦2班中一，但最終只設1班中一，人數約20人，實行小班教學；直至上月中收到教育局通知，須於上月底提供學校發展方案，惟鑑於校監仍在國內，事涉學校「生死存亡」，需時商討，已獲局戶准許押後期限，並會約見局方在下周會面，再制訂發展方案。

「無理由一年就定生死，對學校唔係好公平。」她坦言該校面對收生壓力，又形容「全港學校都會有壓力」，在面對學生人口下跌、移民潮及疫情下封關等因素，「環境咁動盪，應該俾返啲生存空間大家。」

她認為，該校在教育界仍有生存意義和價值，包括過去特別照顧SEN學生，已連續16年獲得教育局有份協辦的「關愛校園獎」，亦曾有視障生只得1成視力，由校方「慢慢湊大佢」，終能考入演藝學院，「下下話殺又剩，邊啲人去serve弱勢社群呢？」

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記者：馮琪雅