【高官到訪】聶德權到訪食環署與員工會面　了解執行市民用「安心出行」情況

▲ 由11月1日起，市民進入政府場所須使用「安心出行」App。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（4日）到訪食物環境衞生署南昌辦事處暨車房，在公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵陪同下，首先與食環署署長楊碧筠和首長級人員會面，聽取他們介紹部門在確保食物安全和維持公眾衞生等工作的最新情況及面對的挑戰，包括了解員工執行市民用「安心出行」情況。

他其後亦與部門各職系的員工代表和前線人員見面，就他們關注的事宜交換意見。因應市民進入政府大樓和辦公處所前須使用「安心出行」流動應用程式的安排，他向同事了解執行情況，並對同事面對的挑戰表示理解，亦感謝和勉勵他們在抗疫工作上堅守崗位、迎難而上：

改善民生是現屆政府的重點工作。食環署的工作與市民生活環環相扣，無論是清洗街道抑或發牌服務，市民能即時感受到部門的工作成效。公務員隊伍是香港特別行政區政府的骨幹，我希望同事秉持專業、高效、更好地服務市民的精神，與時並進，迎接各種機遇和挑戰。

他在運輸組聽取同事介紹新引入的低地台垃圾收集車如何加強保障前線清潔工人的安全及提升工作效率，並了解該款垃圾收集車如何有助減低司機及清潔工人因上落車造成勞損的風險。此外，垃圾收集車裝有大型擋風玻璃及側窗，為司機提供更廣闊視野，加強保障司機及道路使用者安全。



聶德權其後聽取屍體處理隊的前線同事介紹他們日常工作情況和工作裝備。此外，他亦到訪九龍區小販及街市組，了解該組別提供的服務，包括小販續領牌照、街市攤檔租約和不定時舉辦九龍區公眾街市空置攤檔公開競投的安排。

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責任編輯：郭詩詩