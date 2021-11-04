  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官到訪】聶德權到訪食環署與員工會面　了解執行市民用「安心出行」情況

社會 18:54 2021/11/04

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

由11月1日起，市民進入政府場所須使用「安心出行」App。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（4日）到訪食物環境衞生署南昌辦事處暨車房，在公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵陪同下，首先與食環署署長楊碧筠和首長級人員會面，聽取他們介紹部門在確保食物安全和維持公眾衞生等工作的最新情況及面對的挑戰，包括了解員工執行市民用「安心出行」情況。

他其後亦與部門各職系的員工代表和前線人員見面，就他們關注的事宜交換意見。因應市民進入政府大樓和辦公處所前須使用「安心出行」流動應用程式的安排，他向同事了解執行情況，並對同事面對的挑戰表示理解，亦感謝和勉勵他們在抗疫工作上堅守崗位、迎難而上：

改善民生是現屆政府的重點工作。食環署的工作與市民生活環環相扣，無論是清洗街道抑或發牌服務，市民能即時感受到部門的工作成效。公務員隊伍是香港特別行政區政府的骨幹，我希望同事秉持專業、高效、更好地服務市民的精神，與時並進，迎接各種機遇和挑戰。 

他在運輸組聽取同事介紹新引入的低地台垃圾收集車如何加強保障前線清潔工人的安全及提升工作效率，並了解該款垃圾收集車如何有助減低司機及清潔工人因上落車造成勞損的風險。此外，垃圾收集車裝有大型擋風玻璃及側窗，為司機提供更廣闊視野，加強保障司機及道路使用者安全。
　　 
聶德權其後聽取屍體處理隊的前線同事介紹他們日常工作情況和工作裝備。此外，他亦到訪九龍區小販及街市組，了解該組別提供的服務，包括小販續領牌照、街市攤檔租約和不定時舉辦九龍區公眾街市空置攤檔公開競投的安排。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【安心出行】藍田手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」　網民批評商家賺「陰質錢」
13:46 2021/11/02
【安心出行】藍田手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」　網民批評商家賺「陰質錢」
【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
今日 10:42
【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
【安心出行】公務員用假安心出行被捕　聶德權指好大機會失去工作
今日 11:29
【安心出行】公務員用假安心出行被捕　聶德權指好大機會失去工作

你可能感興趣

【安心出行】藍田手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」　網民批評商家賺「陰質錢」
13:46 2021/11/02
【安心出行】藍田手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」　網民批評商家賺「陰質錢」
【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
今日 10:42
【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長批評措施：要隨身帶出世紙
【安心出行】公務員用假安心出行被捕　聶德權指好大機會失去工作
今日 11:29
【安心出行】公務員用假安心出行被捕　聶德權指好大機會失去工作
安心出行 經濟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 街市 收集 南昌 環境衞生 肺炎 衞生署

最高瀏覽

【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
16:45 2021/11/03
【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元
18:58 2021/11/03
【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元