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【申訴專員】申訴專員公署舉行頒獎禮　2名私隱公署投訴部門主任獲獎

社會 18:59 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

個人資料私隱專員公署2名投訴部門主任獲「申訴專員嘉許奬2021」公職人員奬。（私隱公署提供）

個人資料私隱專員公署2名投訴部門主任獲「申訴專員嘉許奬2021」公職人員奬，以嘉許他們處理投訴的專業態度及卓越表現。他們分別是高級個人資料主任陳香凝及個人資料主任鄧浩然。

個人資料私隱專員鍾麗玲今日（4 日）出席頒獎典禮並祝賀獲奬員工，並對今年私隱公署員工再度獲殊榮感到榮幸。她指獲奬同事服務市民的出色表現， 充份展現出私隱公署作為個人資料守護者的角色。私隱公署會繼續努力，加強保障個人資料私隱。

署方稱，陳香凝擁有豐富的處理投訴經驗。她帶領一投訴處理組別以專業、公平和高效的方式處理投訴個案。即使面對複雜的投訴個案時，她亦能以積極的態度去處理個案，為同事們樹立了專業榜樣。

署方續指，鄧浩然致力以調解的方式處理投訴，公平解決投訴雙方之間的爭議。他以易地而處的態度替雙方設想，因此往往能為投訴雙方提供切實可行的解決方案。

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記者：黃穎津

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