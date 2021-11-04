【死因研訊】63歲男打科興後兩天亡　專家指疫苗或令心肌梗塞惡化

▲ 港大內科部臨床藥理科教授張文勇今到死因庭作供。馮漢柱攝

63歲男子於今年2月26日接種首劑科興疫苗後兩天去世，為首宗接種疫苗後死亡個案，死因研訊今（4日）續。港大內科部臨床藥理科教授張文勇以專家證人身份作供，他形容死者心臟年齡為80歲，但肯定死者出現的心肌梗塞和疫苗無關，但在時序上接種疫苗有可能令其心肌梗塞惡化，形容或為「最後一根稻草」。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日凌晨因急性肺水腫到伊利沙白醫院求診，早上6時10分不治。解剖報告顯示，死者因急性心肌梗塞致急性肺水腫死亡。

佛教醫院外科醫生陳昫耀今引述醫療報告作供稱，死者於2月28日凌晨3時許心跳停止，醫療團體為死者進行心外壓及插喉，並注射15針腎上腺素。及至凌晨4時25分決定中止心外壓，至早上6時10分由醫生宣告死亡。

專家證人、港大內科部臨床藥理科教授張文勇今作供稱，由於注射新冠肺炎疫苗後出現心肌梗塞的個案罕見，醫學界並不肯定當中是否存有關係，但仍存有可能性。

張又引述解剖報告指，死者的急性心肌梗塞發生於2至3周前，故肯定與接種疫苗無關。張指，但在時序上不能排除接種疫苗有機會令其心肌梗塞惡化，或為「最後一根稻草」。張亦同意死因是急性心肌梗塞致急性肺水腫，張指這是可預見的一連串事件，由「三高」、肥胖、冠心病及吸煙致急性心肌梗塞，再導致急性肺水腫。

張又指，死者於2017年曾於浸會醫院進行心血管電腦掃描，當時已知道部分血管有中度至嚴重收縮。由於死者有高血壓、糖尿病及吸煙習慣，推斷死者當時已有冠心病。

張再指，若市民在接種疫苗時表示有心口痛及冠心病，護士或會詢駐場醫生意見，若醫生認為當時病人狀況穩定，亦可打針。張續指，自己亦完全建議有高血壓、高血糖及冠心病人士接種疫苗，但要在病情穩定下才接種，以冠心病為例，若剛發生急性心肌梗塞則不建議接種。

張又指，死者未有出現心肌炎，但由其心臟肌肉壞死可以看出他患有冠心病。張指，一般急性心肌梗塞病人均會出現嚴重心口痛，而死者入院前未有出現，是基於他患有二型糖尿病；張又形容死者心臟年齡為80歲。

死因研訊明（5日）續。

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記者：梁錦麟