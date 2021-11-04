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【強制檢測】4個指明地方納強檢　包括4間幼稚園及幼兒學校

社會 20:05 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

4個指明地方納強檢，包括4間幼稚園及幼兒學校。（馮漢柱攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於11月6日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在10月22日至11月4日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月6日或之前接受檢測。受檢人士若在11月2日至4日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 仁濟醫院林李婉冰幼稚園／幼兒中心 -- 天水圍天河路6號地下

2. 仁濟醫院九龍崇德社幼稚園／幼兒中心 -- 青衣長亨邨亨業樓地下B翼及A翼部份

3. 香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 -- 西營盤醫院道佐治五世紀念公園

4. 恒安浸信會幼兒學校 -- 馬鞍山恆安邨恆星樓地下1-5號

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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