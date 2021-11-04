【立法會選舉】今日再多12份提名表格　至今共接獲60份提名

▲ 經民聯、金融服務界議員張華峰。（胡偉明攝）

12月舉行的立法會換屆選舉，提名期踏入第三天，今日一共接獲12份提名表格，至今共有60份提名表格。

地方選區今日並無接獲任何提名表格，累計共9份。10個地方選區中，目前7個選區有人報名。

功能界別今日則接獲6份提名表格，累計共28份，涉及20個組別，當中勞工界共3接獲份表格。今日遞交表格的港九勞工社團聯會秘書長周小松，將與工聯會郭偉强及梁子穎「打對台」。

選舉委員會界別今日接獲的提名表格數目為6份，至今累計數目為23份。今日報名參選的，包括香港青年聯會主席梁毓偉、全國政協委員陳仲尼、勞聯主席林振昇，以及為正策士召集人陸瀚民等。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳