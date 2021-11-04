【DSE2021】通識科考生對創新科技認識不足　末屆考核IES考生設問失焦

▲ 考評局出版2021年文憑試《試題專輯》揭示通識科考生對創新科技認識欠深入。（資料圖片）

去年宣布即將被公社科逐步取代的高中通識科，今年文憑試（DSE）試卷政治題及貼身民生議題絕迹，程度被指較往年淺易。據最新出版《試題專輯》指，不少考生對創新科技認識欠深入，未能引用相關例子，資料回應題並出現大幅抄錄資料及離題等情況。

考評局今日（4日）出版2021年中學文憑試各科《試題專輯》，報告指出，大部分通識科考生在卷一資料回應題，均明白題目要求，能引用資料，但未能比較及綜合資料作答，3條必答題之中，有兩題整體表現「一般」，並出現抄錄資料的情況，涉郊野公園棄置物的第1題，更有不少考生傾向將資料文字「大幅抄錄」。

至於卷二延伸回應題設3選1題目，第2題涉及大熱議題電子支付，最終有32%考生作答，被評為表現一般，其中佔12分的分題問及考生在多大程度上同意「創新科技對香港青年人的就業前景帶來機遇多於挑戰」，報告指不少考生未能從不同維度作分析，部分人更未能扣連香港青年人的特質，只能泛論創新科技對就業情況的影響。至於該卷涉體育文化活動的第3題選答率最高，有38%，表現令人滿意。

隨著2023年文憑試精簡考評要求，今年是最後一屆考核通識科獨立專題探究（IES），但疫情下僅考核IES上半部的A、B部分，報告指該批末屆考生，不少人的探究範圍太廣泛或焦點問題欠清晰；475間參與學校之中，18%評分高於預期範圍、21%低於預期，惟大部分僅稍為偏離預期範圍。

資深通識科教師陳志華認為，今年題目不難、易「tip中」，但相信考生在網課操練減少，考試時審題大意，教師亦難指導學生進行IES，導致表現較遜色。

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記者：馮琪雅