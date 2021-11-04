【廉政公署】2名地產代理涉虛構11宗物業交易　騙取公司代理佣金逾720萬元

▲ 2名地產代理涉虛構交易，騙取公司代理佣金逾720萬元。（資料圖片）

廉政公署昨日（3日）落案起訴2名地產代理，控告他們涉嫌使用11宗虛假物業交易的相關文件以欺騙其任職的地產代理公司，而有關物業交易涉及代理佣金共逾720萬元。2人獲廉署准予保釋，以待明日（5日）在九龍城裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴香港置業（地產代理）有限公司（香港置業）兩名前地產代理共11項控罪。被告為林怡恒，45歲，及李穎彤，58歲。2名被告同被控兩項代理人串謀使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條及《刑事罪行條例》第159A條。林怡恒另被控九項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。

案情指，案發時，林怡恒是香港置業何文田一間分行的分行經理，李穎彤則是香港置業九龍城一間分行的地產代理。2間分行由同一名高級區域董事管理。香港置業設有2組名單，分別列出連續3個月及9個月沒有營業額的地產代理。香港置業可向名單上的地產代理發出警告，或建議他們離職。於2017年11月至2019年8月期間，林怡恒兩名下線地產代理及李穎彤被列入有關名單。

其中9項控罪指，林怡恒涉嫌使用9份物業交易文件以誤導香港置業。該等文件涉及何文田一個私人屋苑的4個物業及長沙灣一幢工業大廈的5個物業，並涉嫌載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即指林怡恒7名下線地產代理促成該9宗物業交易。

餘下2項控罪指，林怡恒及李穎彤涉嫌與上述高級區域董事一同串謀，利用2份物業交易文件以誤導香港置業。該等文件涉及上述工業大廈另外2個物業，並涉嫌載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即指李穎彤及林怡恒2名下線地產代理促成該2宗物業交易。

廉署調查顯示，該11宗物業交易均屬虛構，當中涉及代理佣金共逾720萬元。被告涉嫌使用相關交易文件，協助林怡恒兩名下線地產代理及李穎彤從該名單中剔除。

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記者：黃穎津