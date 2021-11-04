【安心出行】家長不滿12歲以下兒童入場館須身份證明　康文署：即使未能提供亦可放行

▲ 家長帶小朋友或者學生進入體育館時需要登記。（非當時人）（梁偉榮攝）

由11月1日起，市民進出政府大樓、辦公處所及公共街市等地方時，須強制使用「安心出行」流動應用程式。惟有不少家長表示，12歲小朋友在進入康文署轄下的運動場時需要「填紙仔」、出示學生證或身份證，認為有關安排是十分擾民、荒謬，更有家長在社交平台表示，有當值職員要求2歲坐在BB車的小朋友出示身份證明文件，職員做法引起熱議。詳情即看：【下一頁】

康樂及文化事務署就事件作出回應，指根據現時指引，12歲以下兒童可獲豁免使用安心出行，但需要填寫訪客資料記錄表。由於需要核實填寫的資料無誤，所以需要核對證明文件。但如果12歲以下兒童未能提供身份證明文件，亦可視乎情況予以放行。

康文署續指，根據署方紀錄顯示，有關巿民於11月3日上午帶同載有兒童的嬰兒車到訪馬鞍山體育館，當時檢查站人員安排該巿民掃描體育館所展示的「安心出行」二維碼入場，並請該名巿民展示小朋友相關身分證明文件，以便為同行兒童填寫表格進場。惟該名巿民就有關出示身分證明文件進場的安排表示不滿，未待場地職員解釋便自行離開體育館，未能為該名巿民提供進一步協助。

署方表示，為避免有類似事件發生，已提醒場地職員，即使12歲以下兒童未能提供身份證明文件，亦可予以放行。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力 教肺癌患者調理禁忌



一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

