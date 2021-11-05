【直資中學】慕光英文書院申辦國際課程　學費平民價

▲ 慕光英文中學舉行日韓文化祭。（黃小冰攝）

平民直資學校慕光英文書院計劃向教育局申辦GCE A-level國際高級考試課程，最快現屆中一生可受惠，校方強調學費肯定是平民價錢。學校亦特意聘請曾於弘立書院等國際學校任職的羅昊昕出任助理校長，她期望學生不論出身均可修讀高質素國際課程，亦望為基層學生開闢多一條升學路徑。

最快現屆中一生受惠

慕光英文書院已向教育局表達意願，計劃於2024/25學年在高中開辦GCE A-level國際高級考試課程，實行本地中學文憑試與GCE A-level國際課程雙軌並行。校方正準備撰寫申請計劃書，預計最快現屆中一生能夠受惠。至於學費則仍要待申請成功後與校董會商討，但強調一定是平民價。

校方也新聘請有豐富任教國際課程經驗的羅昊昕出任助理校長，專責籌備國際課程。羅昊昕指，自己從小認知慕光英文書院創辦人杜葉錫恩，很尊重及欣賞杜太樂意幫助生活貧苦人士，其母親朋友也在此校就讀，形容與書院有一定「淵源」。因此，長大後看見書院需要人才幫忙開拓國際課程，便希望嘗試。

為基層生闢升學路徑

羅昊昕過往曾任職弘立書院、漢基國際學校等本地國際學校，對於可以在平民學校開辦國際課程，感到很有意思，她認為學生不論出身應同樣可享高質素課程，希望把國際課程大眾化，為學生開闢多一條升學路徑。羅昊昕透露，初步打算首年開辦一班GCE A-level國際課程，修讀人數不多於30人，其後可再逐步增加。她又指，學校會聘請更多有任教國際課程經驗的教師，同時不論新舊教師也要培訓。

慕光英文書院亦斥資100萬，推出「三文四語」課程，由本屆中一起，初中必修第三語言，可選韓語或日語。書院首席副校長張永豐指，學生學習多一種語言，將來尋找工作也能有更多機會，尤其修畢日文課程後預計可達N5級數。他又指學生對課堂的投入程度讓其感驚喜，查閱學生的日文習作，發現寫得比中文更整齊，期望之後可安排學生到日韓交流，以實踐所學及增加見識。

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辦日韓文化祭 下周開放公眾同樂

疫情下學生無法往海外交流，校方「變招」於校內舉行「慕光日韓文化祭」，學生可親身試玩韓國人的童年玩意，例如韓劇《魷魚遊戲》中「打畫片摺紙工作坊」；校方更開辦「公眾場」，11月8免費開放予公眾參加。

文化祭獲日韓兩國領事館支持，包括安排和服及花道導師，以及借出韓式服裝等，活動更設有日本花道工作坊、和服及韓服工作坊等。慕光英文書院署任校長金禮賢稱，《魷魚遊戲》近期大熱，但牽涉暴力性質，才不鼓勵學生觀看。但他以性教育作例子，越禁止學生討論，反而越有興趣自己發掘；倒不如正面處理，告訴學生正確觀念，透過遊戲讓學生從另一角度，感受學習當地文化。

有中一學生稱，最喜歡花道工作坊，認為日式插花很漂亮，又指自己很喜歡東瀛飲食文化，特別是章魚燒，所以選擇修讀日語課，目標是將來赴日旅行時用日語叫餐。亦有修讀韓語的中一生認為，文化祭裏的椪糖遊戲最好玩，又指受到母親薰陶，自小喜歡韓國文化，希望學好韓文，日後往韓國升學及看演唱會，與母親一起追星，更希望能成為韓文老師。

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記者：黃小冰