【娛圈喜事】與圈外女友拍拖12年經歷離合　準新郎林景程：難得重聚就不要再分開了

▲ 林景程宣布結婚！

TVB劇《星空下的仁醫》的「何醫生」林景程，昨晚（11月4日）宣布小登科，將於本月結婚的好消息，可喜可賀！

現年37歲的林景程跟圈外女友拍拖12年，二人曾經歷分手及復合，最終「拉埋天窗」！他也在IG有感而發地寫道：

#世間所有相遇

#都是久別重逢

#難得重聚

#就不要再分開了

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林景程心情緊張

即踏入人生另一個階段，林景程接受TOPick訪問分享感受稱：「有些緊張，始終去了另一個完全陌生的階段，不知道自己會否做得來，但又很興奮、很期待。」

林景程跟女友經歷過離離合合，有另一番體會，「其實和她再次在一起後，可能大家都成熟了很多，相處得很舒服。然後有次她看戒指時，便有一個結婚的衝動，就順住那衝動買了戒指並求婚。既然難得再遇，不如好好珍惜。」

他指與未婚妻的價值觀彼此相近：「很多生活方式都很有共識，相處得很舒服，甚麼也不用去想。我覺得要組織家庭，需要大家步伐一致地前進，這點很重要。」

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做足身體檢查

談到雙方家長的看法時，林景程表示：「大家都很喜歡大家。」

問到有沒有生兒育女的計劃？林景程說：「人越大越多機會跟身邊親朋戚友的仔仔女女玩，發現自己和小朋友玩畢一後，慘過開通宵全廠，覺得有仔盡早要生。」

他補充：「不過話雖如此，都不會急住要即時生育，最快都要完成手頭上的工作，先做個身體檢查，才算是對下一代負責任，屆時再決定何時生育。」

記者：梁樂欣

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