  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈喜事】與圈外女友拍拖12年經歷離合　準新郎林景程：難得重聚就不要再分開了

娛樂 10:20 2021/11/05

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

林景程宣布結婚！

TVB劇《星空下的仁醫》的「何醫生」林景程，昨晚（11月4日）宣布小登科，將於本月結婚的好消息，可喜可賀！

現年37歲的林景程跟圈外女友拍拖12年，二人曾經歷分手及復合，最終「拉埋天窗」！他也在IG有感而發地寫道：

#世間所有相遇
#都是久別重逢
#難得重聚
#就不要再分開了

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【娛圈喜事】林景程與拍拖12年女友結婚　準新郎幽默自嘲：她喜歡我蠢！

林景程心情緊張

即踏入人生另一個階段，林景程接受TOPick訪問分享感受稱：「有些緊張，始終去了另一個完全陌生的階段，不知道自己會否做得來，但又很興奮、很期待。」

林景程跟女友經歷過離離合合，有另一番體會，「其實和她再次在一起後，可能大家都成熟了很多，相處得很舒服。然後有次她看戒指時，便有一個結婚的衝動，就順住那衝動買了戒指並求婚。既然難得再遇，不如好好珍惜。」

他指與未婚妻的價值觀彼此相近：「很多生活方式都很有共識，相處得很舒服，甚麼也不用去想。我覺得要組織家庭，需要大家步伐一致地前進，這點很重要。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

老表互撐︱林景程林正峰表兄弟相認全靠麥明詩　Niklas問一個問題令King尷尬【有片】

做足身體檢查

談到雙方家長的看法時，林景程表示：「大家都很喜歡大家。」

問到有沒有生兒育女的計劃？林景程說：「人越大越多機會跟身邊親朋戚友的仔仔女女玩，發現自己和小朋友玩畢一後，慘過開通宵全廠，覺得有仔盡早要生。」

他補充：「不過話雖如此，都不會急住要即時生育，最快都要完成手頭上的工作，先做個身體檢查，才算是對下一代負責任，屆時再決定何時生育。」

記者：梁樂欣

最新影片推介：利愛安專訪

相關文章

【娛圈喜事】林景程與拍拖12年女友結婚　準新郎幽默自嘲：她喜歡我蠢！
21:59 2021/11/04
【娛圈喜事】林景程與拍拖12年女友結婚　準新郎幽默自嘲：她喜歡我蠢！
老表互撐︱林景程林正峰表兄弟相認全靠麥明詩　Niklas問一個問題令King尷尬【有片】
18:00 2021/02/09
老表互撐︱林景程林正峰表兄弟相認全靠麥明詩　Niklas問一個問題令King尷尬【有片】
【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
17:44 2020/11/02
【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠

你可能感興趣

【娛圈喜事】林景程與拍拖12年女友結婚　準新郎幽默自嘲：她喜歡我蠢！
21:59 2021/11/04
【娛圈喜事】林景程與拍拖12年女友結婚　準新郎幽默自嘲：她喜歡我蠢！
老表互撐︱林景程林正峰表兄弟相認全靠麥明詩　Niklas問一個問題令King尷尬【有片】
18:00 2021/02/09
老表互撐︱林景程林正峰表兄弟相認全靠麥明詩　Niklas問一個問題令King尷尬【有片】
【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
17:44 2020/11/02
【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
林景程 娛樂人物職業 夫妻之道 演員 星空下的仁醫 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
17:31 2021/11/04
【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
19:06 2021/11/04
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光
10:55 2021/11/04
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光