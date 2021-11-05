【新冠肺炎】今日新增1宗英國輸入變種病毒個案　涉46歲女子已打齊兩針

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（５日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,361宗，包括12,360宗確診個案和1宗疑似個案。

新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名46歲女子（第12366宗），帶有變種病毒株L452R，於11月1日從英國經航班BA027抵港，屬A組指明地區（高風險），並在黃竹坑南灣如心酒店檢疫期間確診。

昨天新增7宗輸入個案，至今本港個案累計12,360宗（包括12,359宗確診個案和一宗疑似個案）。詳情即看【下一頁】

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於11月6日或之前接受新冠病毒核酸檢測。由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

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