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【通關時間】林鄭月娥：期望明年2月與內地開始較有規模通關　舉辦較大型活動

社會 10:27 2021/11/05

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林鄭月娥指期望明年2月與內地開始較有規模通關，舉辦較大型活動。

國務院港澳辦和港府，昨晚差不多於6時一齊主動發出新聞稿，正面談及通關，兩者顯然是有默契。多位官場和親中人士都認為，這反映兩地通關的商討有很好進展，通關在望。

行政長官林鄭月娥今日（5日）出席一個大灣區論壇時表示，再進一步提及有關通關情況，她表示特區政府期望明年2月，粵港澳大灣區發展規劃綱要三周年的時候，能夠與內地展開有規模免檢疫通關，讓特區政府能舉辦較大型的活動。

適逢明年亦是香港回歸祖國25周年，政制及內地事務局局長曾國衞已在籌備，希望明年舉辦一個非常大型，紀念粵港澳大灣區發展規劃綱要頒布三周年的論壇。

她指出香港社會各界都熱切期盼通關，可以免檢疫回到內地，昨天中央與特區政府已發出了積極正面的訊息，就是雙方的討論和專家對接，已得到良好進展，她希望很快真正為香港居民帶來好消息。

另外，有消息人士指，香港和內地高官和專家的第二次通關對接會議，最快下周舉行。但多名消息人士都表示，香港和內地通關，開始起步時，相信只限於特定群組，例如恩恤需要及商界等，有人數限額，及只限於廣東省。至於全面通關，起碼要等到明年3月之後。

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責任編輯：伍瑋瑋

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