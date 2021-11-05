【殺校魷魚】弱勢學校面臨的殺校危機 收生遊戲中沒有人可成為贏家

▲ 教育界正面臨縮班殺校危機。

相信近日學校最震撼的新聞，不是火箭升空，而是教育局講明人口下降，將會開始縮班殺校，經歷過一段日子的風平浪靜，教育界可能又要準備一場未見終點的暴風雨。用一個比較誇張的講法，大家都被逼參與一場學界魷魚遊戲，只能期望大家發揮人性的光輝，只要大家不互相殘殺，令更多人可一齊過關不斷提升水平，就是對香港教育界最有利的策略。

以魷魚遊戲作比喻，純粹想起當年險被殺的鮮魚行學校，而不是真的你死我亡爭獎金那種，我只是希望所有參與「遊戲」的人，面對未知的將來、不知怎樣的挑戰，競爭之餘都先以盡量保守住一顆令身邊所有人過關的心態，既不損人也可利己。現今400多間小學絕大部份都經歷過零零年代初，過百間殺校的魷魚遊戲後，生存下來的都是有其獨特的優點及強項，即使是校舍陳舊、狹小，也有辦法去吸引家長替子女報讀，一定是靠實有和努力，並非幸運。

再說，對家長而言，學校各有特色是照顧不同的需要，例如小朋友有特殊學習需要，若果入讀人海茫茫的所謂名校，採用的是不分差異的融合教育，小朋友入讀後，沒有人照顧已屬正常，若更嚴重不斷遭打擊信心，甚至失去學習及生活興趣，就白白糟蹋小朋友的學習機會。

我曾經到訪過有啲學校，小一只有很少學生，少至可能只得6-7人，但到小二至小六，都不斷有家長替原來就讀名校的子女申請插班，只因為希望子女得到合適的照顧，可惜制度是無情的，這類學校每年都面對殘酷的數字遊戲，只要小一報名人數稍一不達標，縮班是基本，殺校就隨之而來。

弱勢學校被殺，其他學校就兔死狐悲嗎？未必，僧多粥少的環境下，學校數目減少，收生壓力的確可減輕。不過，在教育質素的角度，弱勢學校消失，對於一般學校甚至名校都不是好消息，中學尤其明顯，不少名校或成績中上的學校，根本不懂得應付成績弱的學生，更不用講對這批學生的訓導、輔導的工作，成績差的學生入讀不相符的學校，學校不懂教、學生不懂學，甚至影響其他所有學生，結果學校及學生都互相被拖累，一場收生遊戲之中沒有人可成為贏家。

我這樣顯淺的觀察，智慧超群的教育局官員當然也是了然於胸，相信一定會想出有遠見的方法，設計出只淘汰無心教學的學校，讓各有特色的學校各自各精彩。我希望將這篇文章，送給所有教育工作者，尤其弱勢學校的校長。

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