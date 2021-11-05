【童年受虐】被母認定剋死外婆自小遭打罵　抑鬱女兒不恥父母索禮金：憑咩？

▲ 女兒遭母親認定剋死外婆，從小就被冷落和打罵，事主長大後決定改名重過新生活。

有父母在身邊，不代表一定擁有家庭溫暖。有網民在社交媒體投稿，媽媽覺得自己剋死外婆，把她交給爺爺嫲嫲照顧，即使後來接回身邊，也經常打鬧，偏愛兩名妹妹，導致她患上情緒病。最終，她選擇與父母斷絕來往，結婚也沒通知，惟當父母知道她已婚，第一件事竟是索要禮金，令事主不滿「生咗出嚟無教過，憑咩承認係我父母」。

有女網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她雖然非單親家庭長大，但自她有記憶至小學五年級都是由爺爺嫲嫲照顧。她強調，父母並非因家中有困難而把她托管，她還有兩名妹妹，與父母同住私樓。

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小時候，她經常哭著要找父母，卻換來一次又一次被拒絕，只有父母去探望爺爺嫲嫲時才會順帶關心她。直至小五，因為長輩年紀大，無能力再照顧孩子，於是把她交回父母身邊。

事主解釋自己被冷落的原因，原來媽媽覺得她剋死外婆。

我出世前幾日，外婆突然急病離世，而我比預產期早過幾日出世，一命換一命。

患抑鬱社交恐懼

從小到大她在學校都受到欺凌，被人嘲笑是「孤兒」、「有爺生無乸要」，令她十分渴望父母的愛，渴望自己會得到關心，惟現實卻是十分殘酷。母親每天都打鬧她，她被妹妹欺負，父親又漠視一切，甚至叫她體諒媽媽，因媽媽有情緒困擾，每晚都要食安眠藥。

她只能繼續承受，直至中三那年，她確診抑鬱和社交恐懼。每日被辱罵到自卑，加上要服藥控制病情，令她再度被校園欺凌。而媽媽卻覺得她患情緒病和被欺凌是咎由自取。

父母索要禮金

好不容易度過了中學階段，中學畢業她就投身社會工作，儲錢搬遠父母，與他們斷絕來往。後來她認識到現時的丈夫，順利結婚，由丈夫陪她走出情緒病困擾。她結婚時沒有通知父母，事後父母知道她已婚，第一件事居然是向男家索要禮金。

生咗出嚟無教過，憑咩承認係我父母，仲要攞禮金？

不過，最後她和丈夫仍給了父母一些錢，代價就是要求他們當沒有生過她，自始事主改名，重新開始。

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不少網民都支持事主與父母斷絕來往，恭喜她重獲新生，祝福事主有自己的幸福家庭。有人亦不解，為何事主母親會覺得事主剋死外婆，而非外婆投胎到她身上。點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳