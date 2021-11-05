【扮靚速報】美顏小儀器宅家歎美容院高級療程　減頸紋＋緩老緊膚＋頭髮增生

▲ 高科技美顏小儀器，助你宅在家享受美容的樂趣。

愛美是人類的天性，從市面上多如銀河沙數的男女美容產品可見一斑，但因為大家都明白單靠一支收縮水或潤膚液又怎能令自己的肌膚逆轉，所以不少男女還是要去美容院用機器做過facial方可心安理得，但其實市面上已推出了不少自行美顏的小儀器，以下這些推介，就不定讓你從此向美容院說再見。

Plainum LED Mask 減緩衰老

這一個美容面罩單看外型已經厲害，它就像一個鐵毋威龍頭盔似的，原來面罩內藏超過1,000個變色LED燈頭，可產生近紅外線穿透肌膚直達底層，刺激膠原蛋白再生、緩減衰老痕跡、甚至消除發炎反應和滋長暗瘡的細菌，達至回復青春的效果。（$16,600）

▲ Plainum LED Mask戴上頭上可減緩衰老。（圖片由品牌提供）

Facial Toning Device 收緊皮膚

這一個如像剃鬚刨的NuFACE緊膚儀，據說能改善面部輪廓和收緊肌肉，配合眼唇提拉按摩頭，能有效把微電流帶到眼、唇和眉骨等位置，至於皺按摩頭則以紅光技術改善皺紋問題，每天用5分鐘，即能以非侵入方式緩減肌膚衰老的痕跡，真係信不信由你。（$2,910）

▲ Facial Toning Device 收緊皮膚。（圖片由品牌提供）

Hair Alpha-Ray 頭髮增生

這一個可能是脫髮男士們定必要購買美容儀器也說不定，它配備CELLRETURN獨家的LED模組技術，這一種創新的美髮儀能釋出紅光和近紅外線的伽瑪射線，深入頭皮和髮根，刺激頭髮加速生長和增強頭皮健康。（$18,000）

▲ Hair Alpha-Ray 頭髮增生。（圖片由品牌提供）

Neckle Ray Plus+ 減緩頸紋

不少人在美容上都集大火力於面部，而往往忽略頸紋是出賣年齡真相的最大破綻，於是全球唯一的360度頸部美膚儀應運而生，前前後後照顧到頸部的每一寸肌膚！一如LED Platinum 面具 ，Neckle Ray能釋出三種不同功能的波長，讓頸部肌膚煥發青春活力。 （$7,700）

▲ Neckle Ray Plus+ 減緩頸紋。（圖片由品牌提供）

產品查詢：Joyce Beauty（2869 5816）

記者：何偉雄