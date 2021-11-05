【MIRROR成員】Edan花兩個半鐘砌枱整到損手　呂爵安：下次唔好慳畀人砌算啦！

▲ 呂爵安（Edan）幫忙砌枱獲家人大讚。

人氣男團MIRROR各有各忙，不斷推出歌、影、視、廣告作品，其中呂爵安（Edan）不時都會在凌晨時間於IG以限時動態「打卡」表示已完成工作。

最近忙於與毛舜筠（Mo姐）拍攝電影的Edan，難得在昨天（11月4日）可以早收工，於是回家幫忙砌枱，並獲得滿滿的成功感！

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Edan砌枱整損手

Edan於IG發文分享，他先提到自己親自出馬砌枱的原因：「話說因為嚟咗部琴，所以啊媽決定換張細啲嘅枱慳返啲位，但嚟咗幾日我都太夜收工冇時間搞，本身都諗住叫人搞算，但今日竟然難得地早收工，就決定返屋企幫啊媽砌好張新枱」。他指自己「好有型咁話：唔洗搵人幫啦等我嚟」。

他本來以為自小有砌模型經驗，認為應該可以輕鬆組合新枱：「點知竟然砌咗成2個半鐘，勁多零件，屋企又冇乜工具，搞到手都損埋」。他續指：「即刻同啊媽講，下次唔好慳嗰幾舊水，比（畀）人砌算啦。」

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獲取成功感

雖然整損手兼用了2個半小時，不過Edan得到成功感與媽媽、妹妹的讚賞，妹妹小如豬稱讚Edan：「嘩哥哥真係好犀利喎」，爵媽則說：「生個仔果然都有啲用」。

他直言「而家行出廳都威風啲」，兼附上連串Hashtag「#家庭地位即刻高咗 #啊媽瘋狂切生果 #啊妹望我嘅目光都唔同咗 #今鋪啊哥威哂」，最後不忘搞笑地寫上「#但應該只限今晚」。

一眾爵屎就留言稱讚Edan厲害，也請他下次要小心避免再整損手。又有爵屎不太相信當中的說話，表示「等小如回應上述是否屬實」。

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早前曾誤叫生餃

Edan從砌枱一事獲取成功感，而他在上星期才擺出一件烏龍事。

話說Edan在劇組食飯時買水餃「加餸」，怎料送來的餃子是未經烹煮的生餃子：「我以為『生餃』係餃子嘅品種，冇諗過係唔熟咁解，啱啱外賣哥哥仲問我嗌生嘢定熟嘢，我仲一口咬定話係熟。」也不知道令人「好嬲定好笑」了！

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