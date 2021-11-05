【離奇通告】死而復生雲疊花園葉經理現身說法　奇怪通告背後藏住院心酸經歷

▲ 死而復生雲疊花園葉經理現身說法。

近日雲疊花園管理處發出的3張「葉經理死而復生」通告引起網民熱議，尤其通告中提到的「證實死亡」、「住院心得」內容令人摸不著頭腦。《東張西望》節目組昨(4日)就成功尋人，找到事主葉經理現身說法，親身解釋通告來源及內容，竟發現內容居然與葉經理的住院辛酸經歷有關。

▲ 葉經理在家中深感不適，伏在桌上，不知發生何時。當時太太見他疑似昏迷，於是打999。

雲疊花園葉經理接受《東張西望》訪問時承認，該些通告內容都是自己撰寫、自己簽署。而自己不是普通職員，是經理。他亦問過法團，法團說可以出通告。

最新影片推介：【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳 中醫教整潤肺止咳秋梨膏

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

他首先解釋「證實死亡」的通告。原來14日下午6時半，他在家中深感不適，伏在桌上，不知發生何時。當時太太見他疑似昏迷，於是打999。不久後就有4名救援人員到場，檢測到他的血壓一直下降，甚至沒生命跡象。不過他讚揚救援人員「好耶」，不斷安慰太太，一邊讓他聞氧氣，「一個拍心口、一個拍背脊」，直至血壓上升。期後將他送往聯合醫院救治。

為什麼通告說「證實死亡」？因為我個人沒了生命跡象，即是死了。其實是死而復生，千萬不要誤會。坦白說當晚我老婆已經當我死了。

他受訪時指出，第2張通告上提到的「被綑綁」、「搓手液清理頭部、臀部」都是真實情況，並非無稽之談。他直言被送往深切治療部後，就被綁了14日，不讓他進食、飲水，並有相片為證。

最新影片推介：

▲ 他直言被送往深切治療部後，就被綁了14日，不讓他進食、飲水，並有相片為證。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

我問醫護人員，他告訴我觀察多一段日子，如情況OK就會放我，轉我上大房。但我一等，等了7日，上到大房也是被綁。(他們)說驚我有危險，驚我撞倒。我都幾難接受，不合理，所以我才走(離開醫院)。

他認為自己並沒有使用暴力，亦不是精神病患者，是正常人，無法接受被綁，故寧願出院兼自己出錢前往其他醫院就醫。

另外，他又憶述在醫院時，被醫護人員用搓手液洗頭，刺得眼睛很痛。然後又被安排著尿片，直接「瀨」，因為深切治療部沒有廁所：

醫護人員說「得架啦，你瀨啦」。我說：「點瀨啊，沒廁所嗎深切治療部?沒有。真的沒有，個個都瀨。一除(尿片)，(醫護人員)用搓手液抹，然後再帶尿片。我所反映的是事實。

▲ 葉太認為老公被綁14日，十分陰公，很痛心。

葉經理認為受到不合理對待，故在身體仍然不適時提出出院，但遭醫院拒絕。葉經理的太太聲淚俱下地表示：

醫護人員只是說不知他發生何事，需要觀察，但都不是這樣綁他吧陰公！我得這個老公！真是心都痛了，我求了醫院好耐讓他出院，都沒有理我。又不讓他進食，只是說觀察他，太委屈了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

葉經理訪問期間亦表現的身體不適的情況，飲水時因身體乏力而跌爛水杯，要由妻子清理積水及玻璃碎。他表示「我手腳成擔重。出院時，連著件底衫都覺得重。好奇怪。」不過他相信自己一定會康復。

就著葉經理投訴的問題，《東張西望》去信醫管局查詢，醫管局回覆指事實正在處理中。

▲ 葉經理4年前曾接受過《東張西望》訪問。

《東張西望》亦發現葉經理4年前曾接受過該節目訪問，當時跟進屋苑食水問題，今次入院是他首次停工。

責任編輯：羅嘉欣