  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021聖誕節】新城市廣場歐陸聖誕市集嘉年華　設遊樂場打卡位+攤位遊戲

休閒消費 10:52 2021/11/05

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

新城市廣場以比利時布魯塞爾聖誕市集為靈感，舉行【Sweetmas Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華。（相片來源：新城市廣場）

疫情下不能飛去歐洲過聖誕，新城市廣場以比利時布魯塞爾聖誕市集為創作靈感，即日起至明年1月2日於1樓羅馬廣場舉行「Sweetmas Market」歐陸聖誕甜蜜嘉年華，在香港都能感受歐陸市集的節日氛圍。

市集運用Pastel colour粉嫩色系作為設計主調，以甜蜜糖果和浪漫玫瑰點綴中世紀精緻街屋，創造出一個夢幻般的歐陸聖誕世界。聖誕主題佈置把嘉年華必備的遊樂設施，變身成童話風的「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」及「戀戀玫瑰園」，亦有多個自拍放閃場景，讓人仿如置身歐洲的經典聖誕市集。

4大糖果主題攤位遊戲包括經典的拋糖果球、擲彩虹 、釣棉花糖和拋冬甩圈，捐款將全數撥捐支援照顧者的慈善機構大銀力量 Big Silver。

必玩拋糖果球攤位遊戲，更可支持慈善機構大銀力量。（相片來源：新城市廣場）

「Sweetmas美食市集」則雲集多間本地創意品牌，由蛋糕、麵包、果醬、朱古力以至節日特飲及美酒皆應有盡有，如香港製造Melluna蜂蜜酒「蜜語Beetales」、日本大阪得獎高級「Shokupan專門店 - SAKImoto Bakery嵜本」及獲獎的「Jam Story果醬二三事」等等。免費入場，不妨在此逛逛當去一轉歐洲。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新城市廣場Sweetmas Market

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場、一期一樓東翼及三期三樓

日期：即日起至2022年1月2日

時間：12nn至10pm

記者：張頌婷

相關文章

【2021聖誕節】荷里活廣場變Kakao Friends聖誕夢幻樂園　必玩機動遊戲人氣角色聖誕造型首度登場
13:38 2021/10/26
【2021聖誕節】荷里活廣場變Kakao Friends聖誕夢幻樂園　必玩機動遊戲人氣角色聖誕造型首度登場
【2021聖誕節】全港首個勞蘇主題士多啤梨工場登陸葵芳　3米高勞蘇必成打卡熱選【內附地址】
12:21 2021/11/01
【2021聖誕節】全港首個勞蘇主題士多啤梨工場登陸葵芳　3米高勞蘇必成打卡熱選【內附地址】
【商場活動】YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」　奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼
11:50 2021/11/02
【商場活動】YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」　奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼

你可能感興趣

【2021聖誕節】荷里活廣場變Kakao Friends聖誕夢幻樂園　必玩機動遊戲人氣角色聖誕造型首度登場
13:38 2021/10/26
【2021聖誕節】荷里活廣場變Kakao Friends聖誕夢幻樂園　必玩機動遊戲人氣角色聖誕造型首度登場
【2021聖誕節】全港首個勞蘇主題士多啤梨工場登陸葵芳　3米高勞蘇必成打卡熱選【內附地址】
12:21 2021/11/01
【2021聖誕節】全港首個勞蘇主題士多啤梨工場登陸葵芳　3米高勞蘇必成打卡熱選【內附地址】
【商場活動】YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」　奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼
11:50 2021/11/02
【商場活動】YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」　奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼
商場活動 商場 美食 新城市廣場 New Town Plaza 聖誕節 美食市集 市集

最高瀏覽

【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
17:31 2021/11/04
【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
19:06 2021/11/04
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光
10:55 2021/11/04
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光