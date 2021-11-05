【2021聖誕節】新城市廣場歐陸聖誕市集嘉年華　設遊樂場打卡位+攤位遊戲

▲ 新城市廣場以比利時布魯塞爾聖誕市集為靈感，舉行【Sweetmas Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華。（相片來源：新城市廣場）

疫情下不能飛去歐洲過聖誕，新城市廣場以比利時布魯塞爾聖誕市集為創作靈感，即日起至明年1月2日於1樓羅馬廣場舉行「Sweetmas Market」歐陸聖誕甜蜜嘉年華，在香港都能感受歐陸市集的節日氛圍。

市集運用Pastel colour粉嫩色系作為設計主調，以甜蜜糖果和浪漫玫瑰點綴中世紀精緻街屋，創造出一個夢幻般的歐陸聖誕世界。聖誕主題佈置把嘉年華必備的遊樂設施，變身成童話風的「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」及「戀戀玫瑰園」，亦有多個自拍放閃場景，讓人仿如置身歐洲的經典聖誕市集。

4大糖果主題攤位遊戲包括經典的拋糖果球、擲彩虹 、釣棉花糖和拋冬甩圈，捐款將全數撥捐支援照顧者的慈善機構大銀力量 Big Silver。

▲ 必玩拋糖果球攤位遊戲，更可支持慈善機構大銀力量。（相片來源：新城市廣場）

「Sweetmas美食市集」則雲集多間本地創意品牌，由蛋糕、麵包、果醬、朱古力以至節日特飲及美酒皆應有盡有，如香港製造Melluna蜂蜜酒「蜜語Beetales」、日本大阪得獎高級「Shokupan專門店 - SAKImoto Bakery嵜本」及獲獎的「Jam Story果醬二三事」等等。免費入場，不妨在此逛逛當去一轉歐洲。

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新城市廣場Sweetmas Market

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場、一期一樓東翼及三期三樓

日期：即日起至2022年1月2日

時間：12nn至10pm

記者：張頌婷