【恐怖外傭】不想女嬰半夜哭醒影響睡覺 自私女傭奶粉溝退燒藥餵哺

▲ 女傭在奶粉中落退燒藥，讓女嬰一覺可睡天光。

新加坡一名印傭，為了讓自己照顧的13個月大女嬰，可以一覺睡到天亮不吵醒自己，她在女嬰飲用的牛奶中加入令人昏昏慾睡的安眠藥，結果因奶樽底部留下藥丸殘渣而被揭穿惡行，印傭最後被新加坡法院判入獄6個月。



根據新加坡傳媒報道，案件在11月2日判決，32歲被告承認一項下藥控狀，被法官判監6個月。案情顯示，女嬰案發時13個月大，33歲原告是女嬰媽媽。女傭在受害女嬰家中工作大約14個月，主要負責家務及自女嬰出生開始照顧她，她指自己在照顧女嬰期間感到身心疲憊，但從來沒有告訴女僱主。



案發去年12月5日晚上8點30分，女嬰的媽媽指示外傭餵女嬰喝奶，女傭沖了100毫升牛奶後，然後回到自己的睡房拿了一顆退燒藥，然後放進奶瓶再餵女嬰喝奶，女嬰飲用了90毫升後牛奶後，大約20分鐘後便進入夢鄉。

女傭解釋，自己放藥的目的是希望女嬰可以一覺睡到天光，自己不想半夜醒來照顧女嬰，而她曾經進食退燒藥後感到昏昏慾睡，所以才想出這個辦法。

案發當天，女傭待女嬰入睡後，將她放進嬰兒床，然後走去廚房洗奶瓶，可以還沒來得及洗奶瓶，女嬰家人發現奶瓶有藍白色的東西。女嬰的媽媽立即質問她是甚麼東西，她感到非常害怕，只能謊稱不知道。

女嬰媽媽最後親自嘗試藍白色的異物，並再次質問她，被告無可奈何下承認把退燒藥摻在牛奶，並向她道歉。女嬰媽媽揭發惡行後立即報警，根據醫藥報告，女嬰身體沒嚴重身體傷害，健康情況不錯。

外傭求情時表示，她只是想讓女嬰睡覺，那她就可以休息，她知道做錯，希望能獲得原諒，並指自己被丈夫離棄，加上爸爸最近離世，

家人的生活靠她一個人支撐。

控方則指她有預謀犯案，嚴重違背僱主對她的信任，而且完全依賴被告的照顧，促判監至少6個月。

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責任編輯：王明芳