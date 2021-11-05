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【追女神食譜】林正峰公開嫌棄游嘉欣　倪嘉雯覺得阿峰可愛但「零心動」感覺

娛樂 11:06 2021/11/05

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《不能只有我看到的便利店追女神食譜》

J2台的《不能只有我看到的便利店追女神食譜》在今晚（11月5日）播出第2集，今集女神嘉賓是近日在台慶劇《換命真相》演劉佩玥學生版而獲好評的倪嘉雯（Carmen）。

至於這集氹女神開心責任落在林正峰身上，搞笑的是，阿峰發表獲得追女神權感受時，竟「作死」謂：「幾有新鮮感，終於唔係淨係再對住游嘉欣，可以試吓同其他人有其他火花。」而另外兩位主持施焯日（Arthur）及曾展望（GM）則負責助廚、侍應及採購工作。

【青年心城】林正峰拍親熱戲預早向女友「報案」　游嘉欣拒主動獻吻 ：對方會珍惜

阿峰玩食字

由於阿峰與Carmen之前只見過一次面，故阿峰致電約食飯時，Carmen全程表現錯愕，但因趕不及Say No，女神最後勉為其難赴會，並不斷露出「救命」眼神，氣氛尷尬又搞笑。

及後，二人抵達餐廳並見到GM及Arthur時，Carmen才稍作放鬆並解釋謂：「我好少同男仔單獨食飯。」

根據製作組設定，阿峰今集繼續以「爛到不堪入耳的餸菜名」冧女神，分別是為你寫「手撕」（首詩）、一柱擎天‧全程為你奉「芡」（獻）以及想同你「飯聚」（犯罪），由於實在太爛，唔單止阿峰自己都忍唔到笑，Carmen更完全「接招不能」，Keep住「Loading」，要阿峰再三解釋才知自己「中伏」。

倪嘉雯4年沒拍拖

阿峰更使出追女神大絕：餵食、抺嘴同唱歌，雖然Carmen有予以配合，但表現相當勉強，在評分環節更給予阿峰零分。

其實Carmen只是開玩笑，她及後澄清覺得阿峰「傻更更」很可愛，只是「零心動」感覺，4年沒有拍拖的她又指最怕男仔自以為是：「嗰啲以為自己好勁，跟住成日Show Off嗰啲，我真係…」說畢馬上反白眼，真情流露。

黃亞保被封爛Gag王

其實整個節目的氣氛擔當是廚神主持黃亞保（保哥），保哥不但廚藝超卓，煮餸「好睇」又「好食」，而且相當Talk得，講起爛Gag上來絕不手軟，令GM及Arthur也招架不住。

保哥是集更會傳授唔使靠任何架罉的油溫測試絕技、芒果乾還原大法，以及為何要將方便麵「由脆變成唔脆再變成脆」的竅門。

最新影片推介：利愛安專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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