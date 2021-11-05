【青年心城】王虹茵練體操培育強大意志　前藝術體操港隊代表從體育學懂紀律

▲ 王虹茵（Sharlene）是前藝術體操港隊代表。

在劇集《青年心城之撐起青春》內，王虹茵（Sharlene）曾騷軟骨功，技驚四座。其實Sharlene是曾是藝術體操港隊代表，雖然已退役，功力卻仍在，筋骨仍然十分柔軟。

能夠成為運動員，可以想像王虹茵意志力頗強，不怕吃苦，所以擁有甜美樣貌的王虹茵接受TOPick專訪時也說：「我的外表太容易騙人，有機會令人覺得我是公主。」

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在劇中「做自己」

身為前藝術體操港隊代表的Sharlene，於劇集《青年心城之撐起青春》飾演阿慧，角色最有趣的地方是與Sharlene的專長連接，同樣是精通瑜伽，這變相是「做返自己」嗎？

Sharlene說：「瑜伽真的是我所擅長的，導演、監製就想我倒轉身做動作，起初也以為沒有問題，但一做起來就發現難以說對白」。她謙稱現實的自己不及阿慧：「她十分厲害，是一人做幾份工作的斜槓族（Slash），我在大學時期就只有教授瑜伽、體操。」

▲ （湯致遠 攝）

為學業退出港隊

Sharlene佩服劇中角色阿慧可身兼多職，因為現實中的她就曾因學業想放棄體操：「在中五時曾想過退出港隊，因為我覺得自己不可兼顧準備中學文憑試與訓練。加上校方、老師也不太支持，他們只會覺得升讀大學是唯一目標。」

她續解釋當日退役原因：「我受別人影響之餘，又有感自己在體操上達到樽頸位，又已經取得渴望的獎項，最後於2013年決定退役。」

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從體操界轉戰電視界

由獲獎無數的藝術體操公主「華麗轉身」進入電視界，Sharlene認為參加過體操比賽對演藝工作也甚有幫助。

她說：「我更有自信，面對鏡頭、接受訪問時也比較鎮定，畢竟參與比賽時已經歷過被觀眾、評判注視的感覺。回想小時候承受的比賽壓力真的很大，當時真的是『唔識驚』呢！」

一個優美的藝術體操動作需經日積月累的訓練，壓腿動作又令人苦不堪言，那會否訓練出她成為「捱得」的女生呢？她笑說：「覺得自己很能捱，不過出身自《#後生仔傾吓偈》已屬比較幸運，可擁有更多機會。但現時也有可能會訴說自己太清閒，但作為比賽常客的我會懂得自我激勵，面對錯失時又更懂得自我調節心理。」

▲ Sharlene認為參與《#後生仔傾吓偈》可訓練她的急才。

回望訓練歲月

Sharlene於中一開始加入港隊，並於中三時摘下全國賽四項全能賽銅牌，成績出眾的背後全靠其自身努力與愛用激將法的爸爸！

她回憶當時緊密的訓練日程：「在我加入港隊後，一星期需要接受4天訓練，就是『上學、下課、練體操』，而每節訓練是4小時，我就會在小息期間完成功課，再趁晚上時間溫習，否則真是不可應付得來。」

她續說：「我也不知道自己當時如何捱得過訓練，至少現時的我是無悔的，因為我真是經歷過這段特別的經歷。」

Sharlene當時可完成艱苦訓練，是出於「愛」還是「責任」？ 她說：「我基於喜歡絲帶所以接觸藝術體操，後來真的定下來就真的是加入香港隊，因為擁有了不目標、方向，每當準備比賽期間就會想想會否有機會奪得名次，於是就很投入於當中。」

當年王爸爸亦會到場觀看愛女出賽，她就「大膽地」形容爸爸是位「虎爸」：「很記得在中學時期未能於比賽中奪冠，他就大罵『點解你攞唔到冠軍？』，反思後都認為自己不應失落獎項，只怪當時失手。他在我小時候又的確很疼愛我，覺得他其實不太懂得教導女兒，是個望女成才的人，但就用了嚴厲式的方法。」

幸好，當時的Sharlene已相當乖巧，牢記爸爸的說話兼依時訓練，力要求更好的表現，她笑言：「好彩中學時有學體操，無變做『飛女』」

不過，她直言如果將來自己生小朋友後，就另有教育方式：「我會與小朋友說道理，隨他喜歡做甚麼就去做，愈強逼他去做，反而會造成反效果，我也不想令到我的小朋友有一段時間很討厭我。」

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培育接班人

現已退役的她兼任普拉提、高強度間竭性訓練以及國際藝術體操教練，更持有國際一級教練牌，成功轉換「跑道」。

現時私人教班的Sharlene感恩不少家長、學生也願意遷就她的工作檔期，她說：「有家長的確因為我過往的成績而找我，但很多也是來自兒童節目《Think Big天地》的觀眾，不少小朋友的家長也是因為節目而認識我是藝術體操教練。」

如育有下一代的話，她又會否讓孩子學習體操？她馬上說：「會的，因為我覺得玩運動是相當好，不一定說是要成為運動員，最重要是擁有一技之長，而運動比賽的圈子與讀書圈子是大為不同，出外比賽的話又可以增廣見聞，益處多多。」

▲ （IG圖片）

不抗拒與體操劃等號

Sharlene的專長演化成事業的一部份，除了起首提到她於劇集中做出瑜伽動作，過往也曾在台慶表現空中瑜伽，她又會否擔心大家只記得她是擅長藝術體操的藝人？

她回應：「我覺得起初時會感到介意，因為自己也玩了體操多年，希望可展開新的話題，不過後來我覺得這個想法很傻，畢竟這是我的專長，現時部份綜藝節目也因為我懂得做體操而找我。我反而是害怕別人只找我做運動相關的節目，我也想讓其他人知道我是可以做其他事。」

她分享自己心儀的角色：「女強人、律師、醫生，有部份角色也像是要充滿壓場感，但我的身型有限制，或者也可嘗試演古裝，但我就是不想飾演女神角色。」 或許觀眾有朝一日真會看到飾演女強人的Sharlene呢！

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記者：陳淑霖