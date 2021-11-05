【全民造星IV】Day自認韓女團Lisa及Jennie混合體　表現超班被視為「女版姜濤」

▲ 曾赴韓國任半年練習生，超班黑馬19歲Day順利晉級《造星IV》60強。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》在昨晚（11月4日）播出第4集，並出現表現超班參賽者。曾赴韓國做過半年練習生的19歲學生Day不論外表、實力都非常搶眼，得到評審、導師和觀眾的支持，成功晉級60強，更被外間視為是「女版姜濤」。

至於其對手是18歲的Yanis，雖然暫時跌入淘汰區，但亦非常符合女團要求。

【全民造星IV】花姐質疑子涓是否適合入女團 曾業喬黃敏蕎成《造星》史上最年輕對決

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Yanis洋溢青春氣息

昨晚播出的《全民造星IV》以「女團的標準」為題，終於出現了質素符合女團標準的參賽者。現時繼續是96強晉級60強的1對1對戰，分別有37號港、泰混血兒Puipui（利佩佩）與45號Jade Chan（陳景晴）的對賽，但二人表現一般，最後由Jade得到兩盞燈獲派到導師許廷鏗組別。

另外，曾參加另一選秀節目《冤枉新秀訓練營》的14號Elka（鄭芷淇），對上組合OSIDORI成員、36號的精靈（陳曉藍），雖然Elka唱跳鄭欣宜的《@princejoyce》出現嚴重走音問題，但仍順利入圍許廷鏗組別。而68號阿J（傅奕思）則敗給同樣選擇唱歌的72號Ika（廖芷嘉）。

整集節目中的亮點，要數第三隊對戰的組合，94號的Yanis（吳欣諺）以及91號Day（許軼）。

18歲的Yanis唱跳Twins的《明愛暗戀補習社》，穿上校服裝束青春洋溢，導師許廷鏗在她表演到一半時已亮起了燈想把她收歸旗下，3位星級評判亦認為她的選歌合適，外表和表現都非常表均符合女團的要求。

【MIRROR伯樂】花姐憶MIRROR成軍3年苦與樂 犧牲天倫樂成為金牌經理人

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Day表現搶鏡

不過Yanis則表示很害怕對手Day，直指對方氣場很強。

現年19歲的Day跳唱欣宜的歌曲《罰你》，在海選時已經非常搶眼，有半年韓國練習生經驗的她，自認是韓國女團BLACKPINK的Lisa及Jennie的混合體，但事後她則解釋指是朋友認為她與二人相似。

同場加映：利愛安專訪

在海選時《造星》女團經理人阿Wing（戴穎）語重心長對Day表示：「你唔好活喺Lisa佢哋嘅影子下面，要有自己好睇嘅地方，如果唔係我永遠只會見到你模仿緊佢哋，自然大家就會覺得你似佢，你更加會去扮佢。」

阿Day也直言：「唔知自己韓味算唔算好重，但我都想似返香港明星，呢個亦係我參加《全民造星》嘅原因，想有多啲人幫我搵返自己嘅特點。」

她的表演亦獲得監製、評判和導師的一致讚好，連後台的參賽者亦大讚：「佢好似直接出道嘅架勢喎。」導師梁祖堯亦表示：「我想要呢啲！」

【全民造星IV】78號馬欣曾為黎明Twins伴舞 被封「靚版黃心穎」IG豪派福利照【多圖】

▲ （節目截圖）

Day早做足入行準備

而阿Day的簡介上寫上沒個人表演經驗，評判之一的當奴表示：「覺得佢好ready，無乜經驗都做到佢想做嘅表演。」得到兩盞燈的Day順利進入許廷鏗組別。現年19歲的阿Day與當年參賽《全民造星》的姜濤同齡，其出色表現更被封為「女版姜濤」。

其實早在公開參賽者的照片以及《全民造星IV》的記者會上，阿Day已得到網民和傳媒的注目。

她除曾到韓國接近半年的訓練，還是Kpop Cover舞團「BRIGHTEN」的成員，今年與團員參加《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》直入總決賽，實力不容忽視。

【全民造星IV】《今世做電視》揭《造星》團隊辛酸 花姐因阿Jer一句話堅持助年輕人追夢

▼ 點擊圖片放大 +25 +24