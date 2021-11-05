  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【思家大戰X換命真相】女大學生組素人隊出戰　譚俊彥大晒韓文

娛樂 11:25 2021/11/05

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

《思家大戰》邀來《換命真相》團隊。

由李思捷主持的《思家大戰》，本周日（7日）第十集邀家庭觀眾齊齊玩，今集首隊素人隊「都會五星聲」終於登場。「都會」隊由五名高顏值女大學生組成，當中以有瑜伽小天后之稱的Cinica最為甜美可愛。「都會」隊更是臥虎藏龍，有齊瑜伽小天后、古箏公主及來自異國及冰山的美女，相當有討論度。

當李思捷指Cinica看上去像只有十多歲時，Cinica即表現害羞，更邊掩嘴邊退後謂：「差唔多2字頭喇。」見Cinica怕醜又好玩，思捷即接招乘機搞氣氛謂：「Uncle就嚟50喇。」另隊長YoYo直指「睇住李思捷大」，即令慣性處上風的思捷嚇至口窒窒，足證素人隊轉數絕不惹小。

思捷自封「Uncle」在現場氣氛再推向高峯。

負責迎戰素人隊的，是《換命真相》演員譚俊彥、鄧佩儀、蔣家旻、林凱恩及朱敏瀚組成的「換命Family」隊；因撞樣韓星李政宰、加上有新劇推出人氣升了不少的譚俊彥，獲思捷封為「魷魚哥」，又被要求講韓文，譚俊彥亦有求必應；而在《換命》中經常晒肌的朱仔，則被封為「最大隻最鍾意除衫嘅朱朱」，相當搞笑。

大隻仔朱敏瀚都好可愛。

是集民調問題亦相當絕核，分別為「女人P圖最鍾意P身體邊個部位」、「講一個大學最多靚仔靚女讀嘅科目」以及「老竇同仔都係演藝界嘅人」；其中鄧佩儀對「P圖」題信心十足，大叫：「呢條冇可能錯」，可惜最終「換命」該題表現強差人意。

而「換命」隊三名美女成員中，以林凱恩最有潛力與女大學生鬥嬌俏，皆因她無論自我介紹或是回答問題時，均表情多多、表現活潑可愛，難怪甚受網民歡迎。

同場加映：利愛安訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
11:31 2021/10/29
【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
13:04 2021/11/02
【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受
18:48 2021/11/04
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受

你可能感興趣

【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
11:31 2021/10/29
【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
13:04 2021/11/02
【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受
18:48 2021/11/04
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受
換命真相 思家大戰 譚俊彥 鄧佩儀 蔣家旻 朱敏瀚 林凱恩 李思捷 演員

最高瀏覽

【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
17:31 2021/11/04
【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
19:06 2021/11/04
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光
10:55 2021/11/04
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光