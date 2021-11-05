【思家大戰X換命真相】女大學生組素人隊出戰　譚俊彥大晒韓文

▲ 《思家大戰》邀來《換命真相》團隊。

由李思捷主持的《思家大戰》，本周日（7日）第十集邀家庭觀眾齊齊玩，今集首隊素人隊「都會五星聲」終於登場。「都會」隊由五名高顏值女大學生組成，當中以有瑜伽小天后之稱的Cinica最為甜美可愛。「都會」隊更是臥虎藏龍，有齊瑜伽小天后、古箏公主及來自異國及冰山的美女，相當有討論度。

當李思捷指Cinica看上去像只有十多歲時，Cinica即表現害羞，更邊掩嘴邊退後謂：「差唔多2字頭喇。」見Cinica怕醜又好玩，思捷即接招乘機搞氣氛謂：「Uncle就嚟50喇。」另隊長YoYo直指「睇住李思捷大」，即令慣性處上風的思捷嚇至口窒窒，足證素人隊轉數絕不惹小。

▲ 思捷自封「Uncle」在現場氣氛再推向高峯。

負責迎戰素人隊的，是《換命真相》演員譚俊彥、鄧佩儀、蔣家旻、林凱恩及朱敏瀚組成的「換命Family」隊；因撞樣韓星李政宰、加上有新劇推出人氣升了不少的譚俊彥，獲思捷封為「魷魚哥」，又被要求講韓文，譚俊彥亦有求必應；而在《換命》中經常晒肌的朱仔，則被封為「最大隻最鍾意除衫嘅朱朱」，相當搞笑。

▲ 大隻仔朱敏瀚都好可愛。

是集民調問題亦相當絕核，分別為「女人P圖最鍾意P身體邊個部位」、「講一個大學最多靚仔靚女讀嘅科目」以及「老竇同仔都係演藝界嘅人」；其中鄧佩儀對「P圖」題信心十足，大叫：「呢條冇可能錯」，可惜最終「換命」該題表現強差人意。

而「換命」隊三名美女成員中，以林凱恩最有潛力與女大學生鬥嬌俏，皆因她無論自我介紹或是回答問題時，均表情多多、表現活潑可愛，難怪甚受網民歡迎。

同場加映：利愛安訪問