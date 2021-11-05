【醫醫，我不想再病了】身材豐滿患乳癌風險較大？　坤哥+波波大腦年齡高達50歲　　

▲ 《醫醫，我不想再病了》。（圖片由TVB提供）

由《學是學非》幕後班底打造、黎諾懿及楊潮凱擔任主持、何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士的健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，逢星期四及星期五晚十點半翡翠台播出。

昨晚（4日）播出的第11集探討「脊骨健康」問題，邀得鄧佩儀、Jarvis（周奕瑋）、吳業坤及黃婧靈（波波）當該集的嘉賓。

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波波自爆高舉雙腳瞓

節目請來香港執業脊醫協會創會主席陳允灝脊醫及註冊營養師李澄琳分享健康資訊及小貼士，探討何為正確坐姿、睡姿，及各種需要正視的脊骨問題。

在《開心大綜藝》中以「豬隊友」聞名的波波，來到《醫醫》繼續混混沌沌，最搞笑是她與坤哥接受健康小測試時，齊齊慢半拍兼錯漏百出，被指大腦年齡高達50歲。

另外，波波在示範睡姿環節，竟自爆會高舉雙腳就寢，相當「騎呢」！

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至於坤哥，則「動作」表現遠勝「腦筋」表現，遊戲期間不時搶奪好友Jarvis物資，令場面一片混亂。

難怪最終在「健康神獎」環節中被罰玩普拉提環，更遭黎諾懿要求要玩普拉提環直至眾人向觀眾講完再見為止。眼見坤哥苦等良久仍未「望見家鄉」的痛苦樣，真的相當搞笑。

▲ （圖片由TVB提供）

示範自測乳房方法

今晚（11月5日）播出的一集則會探討女士們十分關注的乳癌問題，請來臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊及註冊中醫師何慧潔分享健康資訊及小貼士，分別探討全乳房切除，能否百分百預防乳癌復發，及身材豐滿者患乳癌風險是否較大等。

黃麗珊醫生更會教大家正確自我檢測乳房的手勢及方法，並指出接受癌症治療病人為何應戒食西柚等。

這集嘉賓有蔡嘉欣、陸浩明、孫慧雪及張美妮，4人是多集嘉賓中，也是最難得「有紋有路」的代表，當中只有孫慧雪在接受「單腳企測試」時，玩到危危乎令眾人大感擔心。至於全程表現穩定兼淡定的陸浩明，在最終回的「健康神獎」環節中慘遭「美臀訓練器」考起，場面尷尬又爆笑，絕對不容錯過。