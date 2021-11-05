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【第三針疫苗】梁子超指轉打復必泰不代表保護率大幅提升　倡第三針接種同一款疫苗

社會 11:33 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

梁子超指轉打復必泰不代表保護率大幅提升，倡第三針接種同一款疫苗。（經濟日報資料圖片）

港府早前宣布合資格人士下周四開始可接種第三劑疫苗，市民可以自行選擇接種科興或復必泰。呼吸系統專科醫生梁子超指出，沿用同一款疫苗打第三針，好少出現嚴重過敏，亦無須面對另一款疫苗帶來的不確定風險，從安全性角度考慮，應跟從世衛指引，若接種首兩針沒有問題，第三劑應接種同一款疫苗。

梁子超在電台節目中稱，現時只有智利公開國民接種第三針的數據，當中顯示如已接種2劑科興，第3針依然選擇接種科興，保護率達8成，轉打復必泰達9成；接種後出現嚴重副作用而需要入院的個案，兩者均沒有分別，接種科興的人士達88%，接種復必泰的人士達87%。數據顯示，轉打復必泰不代表保護率大幅提升。故從安全性角度考慮，應跟從世衛指引，若接種首兩針沒有問題，第三劑應接種同一款疫苗。

梁子超指，疫苗能否刺激體内產生抗體，仍然視乎個人免疫系統，若免疫系統有問題，即使打了第三針都要小心受感染，部分國家正商討打第四針的需要，建議有關人士仍要做好防疫和避免到高風險地區。

昨日特首林鄭月娥表示，自己將會接種第三針科興，她又提到，據其了解，抗體水平不是「愈高愈巴閉，夠就可以。」梁子超表示，抗體只是免疫反應，不代表保護性，何等水平才與保護性呈正相關，現時沒有定論，感染與發病兩者的關係不是完全一樣，在個人層面來說，不同人抗體水平差異可以十分大。

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記者：陳麗娜

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